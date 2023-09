Mega malinteso sul cantante Raf morto oggi: seconda leggerezza in pochi mesi

Ancora clickbait e malintesi sul cantante Raf morto oggi, con la seconda leggerezza in pochi mesi sui social. Attenzione alla notizia che apparsa sui notiziari anni fa, che riguarda la morte di Raffaello Murrone, percussionista di 52 anni che ha avuto modo di lavorare negli anni con tanti musicisti e cantanti italiani, collaborando spesso anche con la Rai.

Come nasce il malinteso sul cantante Raf morto oggi: ancora una leggerezza in questo 2023

Si tratta del secondo malinteso sul tema Raf morto, considerando quanto riportato pochi mesi fa. Molti siti web stanno parlando di morte di Raf, creando un bel po’ di confusione nei vari utenti che si soffermano soprattutto al titolo di un articolo. Raffaello Murrone si faceva effettivamente chiamare Raf, ma non ha nulla a che vedere con il più famoso Raf, Raffaele Riefoli, autore di tantissime canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

Il problema è che molti siti stanno parlando della notizia della morte di Raf, ma si riferiscono al percussionista salentino Raffaello Murrone, stroncato da un’endocardite all’età di 52 anni.

Chi si sofferma sul titolo non ha modo di capire che non si stia parlando del cantante Raf e questo non fa altro che alimentare notizie false. C’è insomma un caso di omonimia che sta creando un bel po’ di scompiglio tra gli utenti, pensando che a morire sia stato Raffaele Riefoli. Bisogna come sempre approfondire i titoli che appaiono sui social o sui siti web, perché c’è il rischio spesso di creare malintesi, con la conseguente diffusione di fake news.

Raf, Raffaele Riefoli, sta bene e non è assolutamente morto, purtroppo invece è venuto a mancare a suo tempo Raffaello Murrone, che è stato uno strumentista di grandissimo talento. Ha realizzato colonne sonore per la Rai, collaborato con grandi artisti e creato anche la Power Drum Ensemble utilizzando bidoni industriali in PVC, miscelati con percussioni tradizionali ed alcuni strumenti armonici. Raffaello è stato un grande insegnante per tanti giovani che si sono appassionati al mondo delle percussioni. Insomma, diamoci un taglio sul cantante Raf morto.

