Mediaset rimuove Pamela Prati improvvisamente da Barbara D’Urso sul caso Mark Caltagirone

La vicenda di Pamela Prati con Mark Caltagirone ha catalizzato per mesi la cronaca rosa nostrana, fino a scoprire poi come si trattasse di una truffa a tutti gli effetti, a cavallo dell’intervista rilasciata a Barbara D’Urso. Qualcuno ricorderà le due puntate di Live Non è la D’Urso dove ci fu la famosa intervista a Pamela Prati mentre parlava di questa sua storia d’amore con Mark Caltagirone, ebbene ora non sono più presenti all’interno di Mediaset Infinity.

Iniziativa di Mediaset su Pamela Prati intervistata da Barbara D’Urso sul caso Mark Caltagirone

Ulteriore intreccio tra le due, dunque, dopo quello di alcuni mesi fa. Nel dettaglio è stato Il Signor Distruggere ad evidenziare come queste due puntate siano state cancellate dalla banca dati del portale di Mediaset, proprio ora che Pamela Prati si ritrova nella casa del Grande Fratello Vip.

In realtà la Prati aveva anche denunciato Mediaset e Barbara D’Urso per quelle due interviste avvenute a maggio del 2019, ma qualche mese fa la showgirl ha deciso di ritirare queste azioni legali, forse perché doveva entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Intanto non è chiaro del perché siano state rimosse le due puntate di ‘Live Non è la D’Urso’, in cui Pamela Prati parlava di questa sua storia d’amore con Mark Caltagirone, ma molto probabilmente è stata una mossa dettata dall’evitare che potessero avvenire altre speculazioni a riguardo.

Proprio però nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Pamela Prati ha avuto modo di raccontare questa storia che per lei è stata fin troppo dolorosa. Dopo aver accantonato la vicenda Marco Bellavia, Signorini ha capito che potesse essere il momento giusto di far parlare di nuovo la Prati sul suo amore per Mark Caltagirone.

Sostanzialmente, è rimasta negli ultimi anni in silenzio, ma ora ha voluto raccontare la sua verità a riguardo. Pamela Prati ha parlato di truffa sentimentale, aveva conosciuto quest’uomo solo a telefono, mai visto dal vivo, ma il rapporto è diventato sempre più forte, innamorandosi di lui. Si era affezionata anche ai suoi figli adottivi, Rebecca e Sebastian, poi rivelatisi degli attori in questa vicenda di mega truffa.

La Prati ha raccontato di esserci cascata in pieno in questa vicenda, anche perché Mark Caltagirone le aveva detto di essere un testimone di giustizia e per questo non poteva vederlo o mostrare le sue foto nei vari programmi. Per Pamela Prati, come si è percepito a margine della sua intervista con Barbara D’Urso, è stato il periodo più complicato della sua vita, una storia che è arrivata anche in tribunale.

