Licenziata Barbara D’Urso da Mediaset per agevolare Pamela Prati al GF: occorrono precisazioni

Circolano voci sui social a proposito di Barbara D’Urso licenziata da Mediaset, con il chiaro intento di fare spazio a Pamela Prati in vista della prossima edizione del Grande Fratello VIP. Un’indiscrezione che avrebbe del clamoroso, considerando l’importanza crescente della conduttrice nel palinsesto di Canale 5 negli ultimi anni e che, per forza di cose, rimanda anche ai rumors trattati non molto tempo fa sul nostro sito. Intendiamo quelli secondo cui la stessa Barbara D’Urso starebbe valutando l’opportunità di scendere in politica.

Voci secondo cui potrebbe essere licenziata Barbara D’Urso da Mediaset per far entrare Pamela Prati al Grande Fratello VIP

Sostanzialmente, in queste ore si vocifera che possa essere licenziata Barbara D’Urso da Mediaset, con una chiara strategia alle spalle dell’azienda. L’idea, infatti, sarebbe quella di agevolare l’ingresso di Pamela Prati al Grande Fratello VIP. Impossibile per le due coesistere, se pensiamo al fatto che l’ex ballerina ha portato in tribunale proprio Barbara D’Urso, in seguito al caso che l’ha vista protagonista a suo tempo su Mark Caltagirone.

Secondo Pamela Prati, infatti, la presentatrice avrebbe reso pubblici dettagli di quella vicenda che non corrispondono alla realtà. Una serie di falsità, a suo dire, che hanno reso necessario l’intervento dei legali, con tanto di richiesta di cospicuo risarcimento economico. Al momento, ancora non sappiamo come andrà a finire quella vicenda, ma è chiaro che tra le due ci sia un conflitto non facilmente gestibile da Mediaset.

Basti pensare al fatto che la trasmissione condotta dalla presentatrice napoletana tratti spesso e volentieri le novità che arrivano direttamente dalla casa del Grande Fratello VIP. Di sicuro per Mediaset sarebbe un grosso colpo portare Pamela Prati nel reality, alla luce della popolarità avuta proprio per le circostanze citate in precedenza. Da qui a dire che Barbara D’Urso possa essere licenziata dall’azienda per riuscire in quell’intento, però, ce ne passa.

