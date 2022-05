Lascia Mediaset Barbara D’Urso e cambia totalmente vita: occorrono precisazioni

Stanno prendendo piede nuove voci in questi giorni, a proposito di Barbara D’Urso che lascia Mediaset per dar vita ad una vera e propria svolta con la sua carriera. Non è la prima volta che affrontiamo le indiscrezioni in merito al suo possibile addio al percorso televisivo durato anni e anni, come avrete notato con il nostro ultimo articolo a tema. Tuttavia, oggi 8 maggio abbiamo alcune dichiarazioni della diretta interessata che devono essere prese in esame, senza lasciare nulla al caso.

Cosa sappiamo sulle voci secondo cui Barbara D’Urso lascia Mediaset per cambiare totalmente carriera

Le indiscrezioni di queste ore, secondo cui Barbara D’Urso sarebbe pronta a lasciare Mediaset per cambiare totalmente vita nascono da un’intervista che la diretta interessata ha rilasciato a La Stampa negli ultimo giorni. Nello specifico, c’è stato un preciso botta e risposta tra il giornalista e la conduttrice di origini napoletane: Prima o poi ci entra in politica? «Prima o poi lo faccio». Detto questo, è opportuno aggiungere alcune considerazioni a margine prima di lasciarsi andare a qualche conclusione affrettata.

Detto questo, le parole di Barbara D’Urso, che apparentemente potrebbe essere in procinto di lasciare Mediaset per passare alla carriera politica vanno contestualizzate. Partendo dal presupposto che la presentatrice in passato abbia già aperto le porte ad un possibile percorso di questo tipo, è opportuno ribadire che il tono della risposta durante l’intervista a La Stampa potrebbe essere leggero e scherzoso. Per questa ragione, non possiamo dare per scontato che le cose siano destinate ad andare effettivamente così.

Staremo a vedere se Barbara D’Urso lascerà effettivamente Mediaset entro la fine del 2022, come riportato da alcuni addetti ai lavori, ma soprattutto se deciderà di scendere una volta per tutte in politica, dando seguito alle voci che si rincorrono da anni. Tra non molto ne dovremmo sapere di più in merito.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.