Barbara D’Urso fuori da Mediaset entro la fine del 2022: cosa sappiamo e chiarimenti

Barbara D’Urso fuori da Mediaset entro la fine dell’anno. Le voci sulla fine del contratto di lavoro tra Barbara D’Urso e Mediaset sono state piuttosto insistenti negli ultimi mesi ed ora sembra proprio che questo rapporto sia arrivato al capolinea. A fornire le ultime indiscrezioni a riguardo ci ha pensato il sito di Dagospia che ha spiegato come per fine dicembre Barbara D’Urso sarà praticamente fuori da Mediaset.

Cosa sappiamo su Barbara D’Urso fuori da Mediaset entro la fine del 2022

Gli ascolti non vanno bene per “La Pupa e il Secchione“, come riportato pochi giorni fa. Abbiamo assistito ad un netto ridimensionamento di programmi per la conduttrice partenopea, cosa tra l’altro anticipata dallo stesso Roberto D’Agostino, ora è aumentata l’insoddisfazione da parte dei vertici Mediaset nei confronti di Barbara D’Urso per la Pupa ed il Secchione Show.

Un programma che non fa assolutamente ascolti, ma non è solo questo ad aver fatto storcere il naso a Pier Silvio Berlusconi, non è insomma piaciuta nemmeno come sia stato realizzato. Tutto lascia presagire come il futuro di Barbara D’Urso negli studi di Cologno Monzese sia ormai segnato. Sembra piuttosto ovvio come il suo contratto non venga rinnovato da Mediaset ed a questo punto ci si chiede quale potrà essere il futuro lavorativo della conduttrice “col cuore”, in relazione ai rumors su Barbara D’Urso fuori da Mediaset.

Al momento vige incertezza a riguardo, difficile possa andare in Rai, più probabile il trasferimento su qualche piattaforma. Secondo sempre a quanto riportato da Dagospia, coadiuvato da Il Fatto Quotidiano, Barbara D’Urso non avrà nemmeno più a disposizione lo studio di Pomeriggio 5, da inizio maggio infatti si ritroverà in uno studio decisamente più piccolo, quello dove vanno in onda anche Mattino 5, Tg4, Studio Aperto e TgCom24.

Tra l’altro sembra che il direttore Liguori non abbia accettato questo trasferimento della D’Urso nel suo piccolo studio. Sta di fatto che la storia d’amore tra Barbara D’Urso e Mediaset sia ormai arrivata al capolinea, ritrovarsi a presentare un programma serale su Italia 1 già aveva lasciato presagire qualcosa di non molto positivo ed ora con questo flop su tutti i fronti sembra proprio che non ci siano altre chances da sfruttare per Carmelina. Staremo a vedere cosa le riserverà il futuro, dopo le voci su Barbara D’Urso fuori da Mediaset a fine 2022.

