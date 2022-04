Barbara D’Urso ringrazia tutti per gli ascolti di ‘La Pupa e il Secchione’, ma i numeri sono un flop

Sta facendo molto rumore un post pubblicato in giornata da Barbara D’Urso, in merito agli ascolti del suo show, La Pupa e il Secchione. Una situazione che, a conti fatti, ricorda molto quella che abbiamo trattato poche settimane fa sul nostro sito e che richiede degli approfondimenti. Cerchiamo di capire come siano andate le cose e quali siano le versioni a confronto, anche perché su Instagram ci sono accese discussioni su quanto è stato affermato dalla presentatrice sempre molto discussa in Italia.

Barbara D’Urso esulta per gli ascolti di “La Pupa e il Secchione”: qualcosa non torna

Andiamo con ordine. Nella giornata del 19 aprile, come riporta Today, la trasmissione La Pupa e il Secchione ha fatto registrare appena 1.187.000 spettatori. Tradotto, questo valore comporta solo il 7.7% di share. Un autentico flop, considerando non solo quanto riscontrato in occasione delle prime puntate, ma con ogni probabilità anche le aspettative della produzione nel momento in cui è stato pianificato lo show. Secondo gli addetti ai lavori, dunque, gli ascolti dello spettacolo non sono mai decollati come si sperava.

Premessi questi numeri, per forza di cose oggi ci si concentra anche su quanto affermato dalla stessa Barbara D’Urso tramite un post Instagram. Qualcuno si sarebbe aspettato un’analisi dei numeri, tenendo conto di un evento importante come la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan che ha monopolizzato lo share martedì sera. Così non è stato, in quanto la conduttrice ci ha fornito una lettura differente attraverso i suoi canali social.

In particolare, Barbara D’Urso parla chiaramente di picchi del 16% di share e di quasi 2 milioni di spettatori. Insomma, come si può facilmente immaginare, in tanti nei commenti hanno espresso opinioni differenti in merito agli ascolti di “La Pupa e il Secchione”, in merito ad una trasmissione che non sembra particolarmente amata sui social.

