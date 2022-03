Non tornano i conti di Barbara D’Urso: calo evidente di audience per “La pupa e il secchione”

Si discute molto in queste ore degli ascolti registrati con Barbara D’Urso, in relazione alla puntata dello show “La pupa e il secchione” andata in onda ieri 22 marzo. Alcuni utenti infatti, hanno letto da un lato alcune analisi riguardanti gli ascolti di martedì, mentre dall’altro il post Instagram della conduttrice sembra dire ben altro. Dopo alcuni approfondimenti in merito riguardanti la trasmissione “Pomeriggio 5“, pubblicati mesi fa, oggi tocca esaminare più da vicino quanto avvenuto nelle ultime ore.

Presunto flop per Barbara D’Urso: calo chiaro di audience per “La pupa e il secchione”

Quali sono gli elementi da contrapporre questo mercoledì, dopo la puntata di cui tanto si dibatte? Come accennato, c’è Barbara D’Urso che con un post sui social parla di ascolti altissimi per “La pupa e il secchione”. A suo dire, infatti, la puntata del 22 marzo avrebbe fatto registrare “picchi del 17% di share e di 2 milioni di spettatori su Italia 1“. Trend che, se confermato, andrebbe a confermare le ottime sensazioni avute dopo le prime puntate di questa edizione.

A detta di Today, infatti, le cose ieri sarebbero andate malissimo per la presentatrice napoletana, avendo fatto registrare appena il terzo posto finale nel prime time italiano. La seconda puntata dello spettacolo in onda su Italia 1, infatti, non sarebbe andata oltre la soglia di 1.370.000 telespettatori con il 9,05% di share. Audience in deciso abbassamento, dunque, in termini di share e di numeri assoluti. Basti pensare che, rispetto alla prima puntata andata in onda la scorsa settimana, c’è stato un segno negativo di spettatori pari a 600.000 unità.

Il pericolo è che la tendenza negativa possa essere rafforzata con le prossime puntate di “La pupa e il secchione”, essendo risaputo che il primo atto, per la curiosità degli spettatori, tenda ad attirare più persone. Vedremo se Barbara D’Urso riuscirà ad invertire la rotta in termini di audience.

