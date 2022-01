Non decolla Barbara D’Urso con Pomeriggio 5: raffronto ascolti con Simona Branchetti

Quasi una settimana di ringraziamenti sui social, ma tutto sommato Barbara D’Urso non pare aver sfondato con Pomeriggio 5 dopo il suo ritorno. Almeno per quanto riguarda gli ascolti. In questi giorni, alla luce di alcune dichiarazioni da parte della nota conduttrice, in tanti ci hanno chiesto come fossero andate le cose per Canale 5. C’era grande attesa dopo le ferie durate quasi un mese, al punto che anche noi a più riprese abbiamo dovuto smentire che il volto noto della tv italiana fosse stato sostituito da Simona Branchetti in via definitiva.

Non eccellente il ritorno di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5: confronto ascolti con Simona Branchetti

Al di là dei primi giorni successivi al ritorno in onda, diventa significativo confrontare gli ascolti di Pomeriggio 5 tra la puntata del 14 gennaio, l’ultima condotta da Simona Branchetti, rispetto ad un altro venerdì. Vale a dire ieri 21 gennaio, con Barbara D’Urso ormai salda al suo posto. In tanti potrebbero pensare ad una netta crescita tra un dato e l’altro, magari avvicinando Rai 1 ed un competitor come ‘La vita in diretta’, ma le cose non sono andate così.

Venerdì 14 gennaio, infatti, Simona Branchetti con Pomeriggio Cinque News ha fatto registrare 1.618.000 spettatori (12.5%) durante la fase di presentazione, salendo a quota a 1.914.000 spettatori (13%) nel cuore del programma. Fino ad arrivare a 2.098.000 spettatori (13%) in occasione dei saluti finali.

Dal canto suo, Pomeriggio 5 ieri 21 gennaio ha avuto 1.716.000 spettatori, con share del 12.89% nel corso della prima parte, mentre siamo saliti a 2.168.000 spettatori, con share del 14.55%, nella seconda parte. Dunque, c’è stato indubbiamente un passo in avanti con il ritorno di Barbara D’Urso, mettendo a confronto due venerdì ravvicinati, anche se i valori assoluti e le percentuali di share non hanno segnato l’impennata forse auspicata da Mediaset.

Vedremo come andranno nei prossimi giorni i prossimi raffronti tra Barbara D’Urso e Simona Branchetti, considerando il fatto che Pomeriggio 5 ha i fari puntati su di sé.

