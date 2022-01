Ora sappiamo che fine ha fatto Barbara D’Urso: doppia svolta tra Pomeriggio 5 e Italia 1

Fine dei giochi per coloro che si chiedono “che fine ha fatto Barbara D’Urso“. La nota conduttrice è da tempo fuori dai radar televisivi, al punto da non apparire sui teleschermi da svariate settimane tra Pomeriggio 5 e possibili progetti del 2022 con Italia 1. Secondo diversi addetti ai lavori, infatti, non ci sono più dubbi sul fatto che la vedremo alla conduzione della nuova edizione di “La pupa e il secchione“. In attesa di maggiori dettagli sul nuovo programma del 2022, esaminiamo meglio quanto già anticipato nei giorni scorsi sul nostro sito.

Che fine ha fatto Barbara D’Urso: occhio a Pomeriggio 5 e Italia 1

Due gli elementi sui quali dobbiamo concentrarci oggi. In primis, che fine ha fatto Barbara D’Urso? La nota presentatrice sarà regolarmente al suo posto nella giornata di domani alla conduzione di Pomeriggio 5. Tutto è andato come previsto, con il congedo della sostituta nella giornata di venerdì ed un ritorno in seguito alle ferie che la stessa Barbara D’Urso aveva preannunciato a tutti a fine anno. Dunque, in questo senso non vengono segnalate anomalie.

Resta da capire come andrà il 2022 per lei. Da tempo si parla di un possibile passaggio a Italia 1, complice la probabile conduzione della nuova edizione di “La pupa e il secchione”. Del resto, lo stesso Malgioglio ha dichiarato pubblicamente di aver rifiutato l’invito alla nuova trasmissione presto in onda su Italia 1, ringraziando “Mediaset e Barbara“. Tanto basta per essere praticamente certi del suo “salto” nel corso delle prossime settimane.

Tutto questo, dunque, non fa altro che alimentare le tesi secondo cui la presentatrice a medio termine potrebbe essere rimpiazzata alla guida di Pomeriggio 5. Dunque, che fine ha fatto Barbara D’Urso? Su Instagram ha preannunciato il suo ritorno, come da programma previsto domani 17 gennaio su Canale 5, ma è chiaro che ci siano non pochi dubbi sul suo futuro tra le due emittenti di cui tanto si parla oggi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.