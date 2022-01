Quando torna in onda Barbara D’Urso con Pomeriggio 5: chiarimenti e che fine ha fatto

Uno dei dilemmi più frequenti sui social, negli ultimi giorni, è “quando torna in onda Barbara D’Urso“, in riferimento alla conduzione di Pomeriggio 5. Che fine ha fatto la presentatrice napoletana, amata e mal sopportata? Come tutti sanno, da alcune settimane è in ferie, ma il suo temporaneo allontanamento ha alimentato non poche voci sul suo futuro, al punto che alcune testate hanno ipotizzato il suo possibile passaggio a Italia 1. Si parla della conduzione di “La pupa e il secchione“.

Che fine ha fatto e quando torna in onda Barbara D’Urso con Pomeriggio 5

In verità abbiamo affrontato l’argomento già la scorsa settimana con un altro approfondimento, ma evidentemente occorre tornare sul tema, affinché non si alimentino rumors privi di fondamento. A tal proposito, se vi state chiedendo che fine ha fatto e quando torna in onda Barbara D’Urso con Pomeriggio 5, la risposta è molto semplice. Secondo tvblog, infatti, l’appuntamento dovrebbe essere in programma lunedì 17 gennaio, mettendo la parola fine alle indiscrezioni alimentate da alcuni siti durante il periodo natalizio.

Possibile che le cose possano cambiare in vista della prossima stagione televisiva, nel corso del 2022, ma parliamo di potenziali prospettive che potrebbero avversarsi e prendere piede solo durante il mese di settembre. Il primo semestre di Pomeriggio 5, infatti, dovrebbe essere ancora una volta caratterizzato dalla presenza di Barbara D’Urso, anche perché gli ascolti portati a casa dal programma sono sempre stati abbastanza buoni. Nonostante la feroce concorrenza RAI con “La vita in diretta”.

Staremo a vedere come andranno le cose a lungo termine, ma per ora, se vi state chiedendo che fine ha fatto Barbara D’Urso, la risposta definitiva l’avremo tra una settimana esatta. Quando torna una delle presentatrici più discusse di questi anni? Data fissata il prossimo 17 gennaio, fermo restando che in questo mondo le sorprese siano sempre dietro l’angolo, come ormai noto a tutto.

