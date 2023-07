Maurizio Mattioli arrestato è solo l’ultima frontiera dei titoli infelici

L’annuncio relativo a Maurizio Mattioli arrestato gira tanto sui social da alcuni giorni a questa parte, ma a conti fatti rappresenta solo l’ultimo stratagemma utilizzato dai soliti noti per attirare click degli utenti. Mai come in questi casi incolpevoli nell’essere attratti da un pessimo modo di fare giornalismo. Come sono andate le cose? Non siamo al cospetto di una bufala in senso stretto, al contrario di quanto avvenuto mesi fa con Blanco al Festival di Sanremo, quando si vociferava che il cantante fosse stato trattenuto in commissariato dopo aver distrutto i fiori dell’Ariston.

Maurizio Mattioli arrestato? No, solo l’ennesimo e goffo tentativo di fare clickbait

Cosa dobbiamo aggiungere a proposito dei rumors relativi a Maurizio Mattioli arrestato? Nulla di che, se non che una testata ha pensato di scongelare una storia risalente addirittura agli anni ’90, quando l’attore ha effettivamente trascorso in carcere un mesetto. L’accusa riguardava lo spaccio, ma il diretto interessato ne uscì “pulito” in tempi tutto sommato abbastanza ristretti, al netto del danno d’immagine e di un’esperienza di vita che non deve essere stata particolarmente gradevole per lui.

Dunque, se da un lato questi siti continuano a dare la percezione che, a turno, alcuni personaggi famosi siano morti prima del tempo, non dobbiamo dimenticare la tendenza nel puntare sul clickbait anche in altri modi. La storia di Maurizio Mattioli arrestato lo evidenzia alla grande, visto che in tanti sono portati per forza di cose ad accedere all’articolo, pensando che l’attore sia stato coinvolto in qualche brutta storia.

Storie decontestualizzate, fuori dal tempo, che addirittura nel pezzo citato ci parlano di quando l’uomo è stato fermato dalla Polizia in un film che lo ha visto protagonista. Ecco perché parliamo di un goffo tentativo nel racimolare qualche click in più oggi, smentendo con forza tutte le voci su Maurizio Mattioli arrestato nel 2023.

