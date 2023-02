Tormentoni sulla fidanzata di Blanco, arrestato con squalifica a Sanremo: diamoci un taglio

Ci sono diversi tormentoni sulla fidanzata di Blanco, tra le altre cose a detta di alcuni arrestato e con miti da sfatare. Basti pensare al discorso relativo alla squalifica arrivata per il noto cantante durante la sua parentesi al Festival di Sanremo 2023, mentre per alcuni sarebbe stato addirittura arrestato. Come stanno le cose? Effettivamente ci sono altri aspetti che dobbiamo valutare in queste ore, se non altro perché parliamo di uno dei concorrenti più discussi tra coloro che partecipano alla nota rassegna canora.

Riscontri sulla fidanzata di Blanco, arrestato con squalifica durante il Festival di Sanremo 2023

Come se non bastassero gli approfondimenti delle scorse ore, in primo luogo bisogna focalizzarsi su una nota relativa alla vita privata del cantante. Già, perché alcuni parlano a sproposito della fidanzata di Blanco, con relativa rottura tra i due dovuta allo sfogo avuto dal cantante durante la prima esibizione al Festival di Sanremo 2023. In realtà non ci sono riscontri utili per confermare un’indiscrezione del genere, che fino a prova contraria resta una fake news.

Al di là dei discorsi sulla fidanzata di Blanco, ci sono post soprattutto su Facebook dove si parla di del cantante arrestato in seguito ai danneggiamenti procurati al palco dell’Ariston. Insomma, un modo per non fargli passare liscia la poco brillante idea di distruggere i fiori. Inutile dire che questi soggetti stanno fantasticando ed esagerando su quanto avvenuto, pur condannando un gesto di cui il diretto si è già pentito.

Lo stesso dicasi per la presunta squalifica del cantante, al quale sarebbe stata preclusa la possibilità di esibirsi durante la finale del Festival di Sanremo 2023. Anche in questo frangente, nello specifico, non sono mai arrivate conferme sull’indiscrezione. Insomma, a partire dai rumors relativi alla fidanzata di Blanco, fino ad aspetti inerenti la distruzione delle rose, tante fake news sul cantante.

