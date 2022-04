Mario Giordano difende Stefano Puzzer licenziato: reazioni veementi degli utenti Twitter

Mario Giordano ha deciso di difendere Stefano Puzzer licenziato a Trieste. Il portuale, leader delle proteste della scorsa stagione autunnale contro il green pass, ha perso il proprio posto di lavoro per giusta causa. Dopo essere risultato positivo al Covid, infatti, ha ottenuto in automatico la certificazione verde, acquisendo quindi il diritto a lavorare regolarmente. Volente o nolente. Nonostante ciò, ha ritenuto coerente assentarsi, secondo le prime ricostruzioni sull’accaduto, fino al provvedimento che gli è stato annunciato nel fine settimana di Pasqua.

Cosa ha detto Mario Giordano nel difendere Stefano Puzzer licenziato

Una vicenda che, almeno in parte, ricorda quanto riportato nella giornata di ieri con Diego Fusaro, visto che il filosofo ha voluto dire la sua su Stefano Puzzer licenziato. Stando al nostro approfondimento, con alcuni errori annessi. Una situazione molto delicata ed un tema che, come spesso avviene qui in Italia, risulta divisivo. Da un lato chi sostiene le ragioni del portuale, mentre dall’altro abbiamo che ritiene giusto il licenziamento per le motivazioni esposte in precedenza.

In un contesto simile si inserisce il tweet di Mario Giordano, che a detta di molti non avrebbe inquadrato in modo corretto la situazione con queste parole su Stefano Puzzer licenziato: “Alla fine Puzzer ha pagato la sua coerenza in prima persona. È stato licenziato. Un abbraccio grande Stefano. #lagentecomenoinonmollamai“. Diversi utenti sono rimasti colpiti anche dal famoso hashtag utilizzato nei mesi scorsi da coloro che hanno protestato contro il green pass.

Tuttavia, a Mario Giordano viene contestato il fatto di aver utilizzato il termine “coerenza“, in merito a Stefano Puzzer licenziato a Trieste. Nei commenti, infatti, gli stessi utenti sottolineano che in realtà il portuale sia stato licenziato in quanto assenteista. Vedremo come andrà a finire questa storia, ma al momento appare chiaro come abbia reagito il pubblico del web alle uscite del giornalista sul portuale.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.