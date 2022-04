Svariati errori di Diego Fusaro su Stefano Puzzer licenziato a Trieste e bancomat bloccati

Diversi errori commessi in giornata da Diego Fusaro in giornata, avendo parlato non solo di Stefano Puzzer licenziato a Trieste, ma anche dei bancomat bloccati in giro per il Paese tra venerdì e sabato. Abbiamo trattato la prima questione in mattinata, con tutti i chiarimenti del caso. Approfondimenti che, evidentemente, allo stato attuale non sono chiari a tutti. Ecco perché diventa molto importante fare il punto della situazione, senza lasciare nulla al caso oggi 16 aprile.

Su cosa sbaglia Diego Fusaro a proposito Stefano Puzzer licenziato a Trieste e bancomat bloccati

Quali sono gli errori commessi da Diego Fusaro, parlando di Stefano Puzzer licenziato a Trieste e bancomat bloccati? Come si nota dalla sua diretta Twitter, il filosofo ha parlato in prima istanza del portuale che avrebbe perso il lavoro a causa delle sue proteste. In realtà le cose sono andate diversamente, in quanto Puzzer ha continuato ad assentarsi da lavoro, pur essendo dotato di green pass dopo il contagio da lui stesso ufficializzato nelle scorse settimane.

Dunque, il video di Diego Fusaro fa passare un messaggio errato, indipendentemente da come andrà a finire la battaglia annunciata da Stefano Puzzer dopo che è stata ufficializzata la notizia del suo licenziamento. La protesta in sé, nonostante sia state eclatante, non ha avuto conseguenze dirette per l’uomo. Concetto che, ad oggi, deve essere chiaro per mettere da parte qualsiasi tipo di discorso dispotico.

L’altro elemento trattato in giornata da Diego Fusaro va oltre Stefano Puzzer licenziato a Trieste. Si parla, più in particolare, di bancomat bloccati. A detta del filosofo, come riporta anche Libero, il disservizio di queste ore potrebbe essere un chiaro segnale sul controllo che qualcuno vuole esercitare su di noi. Eppure, diverse fonti riportano le parole di Pierguido Iezzi, CEO di Swascan (Gruppo Tinexta), che ha parlato chiaramente di un problema tecnico imprevisto.

