Mario Adinolfi difende Djokovic: “Eroe, anche io come lui”

Nella giornata di ieri si sono rincorse le notizie sulle nuove dichiarazioni di Novak Djokovic che, intervistato dalla BBC, ha ammesso di non essere vaccinato per poi dichiarare di essere disposto a rinunciare ai tornei di Wimbledon e Roland Garros. Tra i commenti in rete, nelle ultime ore, è spuntato l’endorsement di Mario Adinolfi che vede nel campione di tennis un esempio di eroismo e determinazione.

Il caso Djokovic

Nella giornata di ieri, dopo una prima analisi delle dichiarazioni rilasciate da Djokovic alla BBC, ci siamo lasciati con la trollata da parte di Ryanair per quell’affermazione del tennista: “Non sono no-vax, ma non sono disposto a rinunciare ai titoli pur di non vaccinarmi”. La compagnia low-cost ha twittato: “Non siamo una compagnia aerea ma facciamo volare gli aerei”.

Le battute sul campione di tennis continuano, da chi continua a chiamarlo “novax djokovid” a chi lo accosta ai razzisti inconsapevoli che dicono: “Non sono razzista, ma… “. In sua difesa, tuttavia, è intervenuto Mario Adinolfi che su Twitter gli dedica ben due post.

Adinolfi difende Djokovic

Djikovic rifiuta l’obbligo vaccinale e si dice disposto a pagarne il prezzo. Non giocherà né Wimbledon né il Roland Garros. Nel giorno in cui milioni di italiani si ritrovano a dover pagare multe se vanno a lavorare senza il supergreenpass rafforzato, è l’atto degno di un amico. È invece un eroe del nostro tempo e sarà ricordato per la schiena dritta. Nel mio piccolo, anche io come lui: non mi piegano né minacce né sanzioni.

Con queste parole piene di stima Adinolfi difende Djokovic come risposta agli obblighi del super green pass, considerandolo un eroe.

