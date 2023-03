Maria De Filippi abbandona la tv dopo il saluto a Maurizio Costanzo

Sta prendendo piede la bufala secondo cui Maria De Filippi abbandona la tv dopo i funerali a Maurizio Costanzo, o almeno così fanno credere coloro che mirano a strappare like e visualizzazioni in questi giorni. L’addio al noto conduttore, infatti, apparentemente avrebbe devastato la presentatrice, ma possiamo assicurarvi che alcuni post in circolazione sui social non fanno altro che alimentare fake news e disinformazione sul suo conto.

Non è vero che Maria De Filippi abbandona la tv dopo l’addio a Maurizio Costanzo

Un po’ come avvenuto nella giornata di ieri con il finto sfogo del ragazzo che ha fatto il selfie con lei nella camera ardente, stando a quanto raccolto con il nostro articolo, oggi tocca analizzare il titolone “Maria De Filippi abbandona la tv”. Solo aprendo questi articoli si comprende che in realtà il pezzo in questione faccia riferimento al break, più che legittimo, preso dalla diretta interessata in questi giorni di elaborazione del lutto.

Insomma, solo clickbait quando vi imbattete in post Facebook riguardanti il tormentone “Maria De Filippi abbandona la tv”, ma come si può notare da alcuni commenti, in tanti non approfondiscono e credono alla bufala: “Maria non abbandonare, a Maurizio penso dispiacerebbe molto per lui. i suoi programmi erano tutto lo stessa cosa penserà di te. Lui ti è vicino di dà la forza di combattere e vedrai ce la farai, sei una grande donna quando ti sentirai pronta vedrai ce la farai. Ora hai il dolore in cuore, è normale, hai perso un grande uomo e in lui troverai la forza di andare avanti non mollare. Maria siamo con te“.

La programmazione delle trasmissioni condotte da Maria De Filippi dovrebbe riprendere lunedì 6 marzo, con un chiaro riferimento ad “Amici” e “Uomini e donne” tanto per iniziare. Stop alle catene su “Maria De Filippi abbandona la tv”.

