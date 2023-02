Si sfoga il giovane che ha fatto il selfie con Maria De Filippi ai funerali di Maurizio Costanzo

Pare essere uscito allo scoperto il giovane che ha fatto il selfie con Maria De Filippi in occasione dei funerali di Maurizio Costanzo, o forse no. Il video diventato virale in queste ore, infatti, non è altro che l’iniziativa di un noto troll, da sempre impegnato a creare filmati coi quali prende in giro gli utenti propensi a credere a tutto quello che si trova sui social. Lo stesso è avvenuto anche in questo frangente, visto che nei commenti al post originale non manca chi se la sta prendendo con lui.

Solo uno scherzo lo sfogo del giovane che ha fatto il selfie con Maria De Filippi ai funerali di Maurizio Costanzo

Se da un lato Maria De Filippi ha ricevuto elogi per essere stata disponibile con alcune persone anche in un momento del genere, allo stesso tempoi in tanti si stanno scagliando ancora oggi con chi l’ha avvicinata presso la camera ardente per scattare una foto insieme alla nota conduttrice. Insomma, un altro capitolo riguardante questa storia, dopo aver trattato la storia dei suoi programmi momentaneamente sospesi in segno di rispetto (probabile ripresa di “Uomini e donne” ed “Amici” a partire dalla prossima settimana.

Il punto, oggi, è che il video relativo al giovane che si è fatto un selfie con Maria De Filippi è una bufala. O, se volete, una trollata, in quanto il ragazzo del filmato non è quello che si trovava nella camera ardente con la presentatrice. Vengono meno, dunque, anche le sue provocazioni, visto che nei due minuti scarsi del suddetto video è lui che ad un certo punto se la prende con chi lo ha criticato aspramente di recente.

Lo scherzo concepito dal troll, a proposito del selfie con Maria De Filippi durante i funerali di Maurizio Costanzo, ci insegna ancora una volta che occorre molta prudenza nel dare per scontato che determinati video siano autentici.

