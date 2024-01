Manca poco all’aggiornamento WhatsApp che limiterà tanto le truffe

Ci sono alcune novità rilevanti che dobbiamo prendere in esame oggi, per quanto riguarda il prossimo aggiornamento WhatsApp. O, quantomeno, una delle prossime uscite che toccheremo con mano tramite Android ed iPhone. Già, perché l’idea è quella di limitare una volta per tutte le potenziali truffe che troppo spesso prendono piede tramite la nota applicazione di messaggistica. Vedere per credere quello che vi abbiamo riportato a cavallo dell’Epifania, pochi giorni fa, con l’ennesima minaccia digitale degli ultimi tempi.

Sempre più vicino il nuovo aggiornamento WhatsApp che limiterà non di poco le truffe

Provando a scendere in dettagli, siamo agli sgoccioli in vista della distribuzione dell’aggiornamento WhatsApp che limiterà tanto le truffe. Secondo i rumors, infatti, WhatsApp consentirà presto agli utenti di iscriversi a “Meta Verificato” consentendo agli account aziendali di sfruttare l’opportunità di aggiungere uno stato o un badge verificato ai propri canali online individuali. Un po’ come avviene con Facebook e Instagram per intenderci.

Si tratta di un miglioramento significativo perché fornisce agli utenti un indicatore molto definito e affidabile riguardo alla legittimità del canale di business in questione. Di conseguenza, quando durante la chat vedono l’account contrassegnato dal simbolo “Meta Verificato”, più utenti o clienti si fiderebbero senza dubbio di esso.

Inoltre, si tratta di una non indifferente implementazione di sicurezza e privacy che limita la possibilità di interagire con canali fasulli. Lo scopo della creazione del marchio di verifica è quello di distinguere i canali autentici da quelli impostori. Pertanto, per distinguersi dagli altri account e fornire un’esperienza più autentica, le persone che hanno il nuovo stato “Meta verificato” avranno l’adesivo verificato ben visibile.

Gli utenti, dopo il nuovo aggiornamento WhatsApp avranno inoltre accesso a canali diretti per assistenza, debug e risoluzione di eventuali problemi riscontrati. Le tempistiche potrebbero essere molto ristrette per il pubblico iPhone ed Android.

