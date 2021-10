Malinteso sul significato di doppelganger con Vanessa Incontrada ed il figlio Isal Laurini

Occorre un chiarimento sul significato di doppelganger. La bella presentatrice Vanessa Incontrada ha pubblicato nelle ultime ore un nuovo post su Instagram insieme al figlio Isal Laurini, chiedendo se i due si somigliassero. Da quest’immagine sono spuntati diversi commenti sull’incredibile somiglianza tra i due, con alcuni articoli che hanno iniziato a parlare di doppelgangerin riferimento ad Isal.

Precisiamo sul significato di doppelganger con Vanessa Incontrada ed il figlio

Dunque, un altro approfondimento sul nostro sito, dopo quello di alcune settimane fa con il termine agnostico. Chi è appassionato di serie tv può aver già sentito questo termine, ripetuto tantissime volte nella famosa serie sui vampiri The Vampire Diares. Qui il significato di doppelganger identificava l’alter ego, il sosia, il gemello cattivo della protagonista Elena Gilbert, ossia Katherine, interpretata dall’attrice Nina Dobrev.

Chi ha avuto modo di vedere questa serie tv ha quindi abbastanza chiaro il significato di doppelganger, ma in molti non hanno ben compreso tale termine accostato al figlio di Vanessa Incontrada. In questo caso si fa riferimento al fatto che Isal Laurini sia praticamente la fotocopia della bella presentatrice e attrice spagnola. Il figlio quattordicenne della Incontrada ha gli stessi lineamenti della mamma, stessi occhi, stesso naso e stesse labbra, un vero e proprio doppelganger.

Isal e Vanessa sono davvero due gocce d’acqua, motivo di orgoglio per l’attrice, ma anche per il papà Rossano Laurini che non poteva di certo desiderare di meglio. Quindi, è stato utilizzato il termine doppelganger per evidenziare questa somiglianza pazzesca che c’è tra Isal e Vanessa evidenziata dalla diretta interessata su Instagram a più riprese, ma che ha creato un po’ di confusione in coloro che non avevano mai sentito tale termine prima d’ora.

Il significato di doppelganger , dal punto di vista strettamente letterale, è doppio viandante, ma tradotto in italiano identifica l’alter ego o il sosia di qualcuno. Si tratta di una parola tedesca composta da doppel, doppio e ganger, che va.

Spesso questo termine è comparso in alcuni romanzi o leggende identificando un duplicato spettrale o reale di una persona vivente. In ambito mitologico assistere al proprio doppelganger significava morte in arrivo. Ciò che ci interessa è sapere semplicemente che il significato di doppelganger riguarda essere il sosia, il gemello di qualcuno.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.