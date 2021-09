Niente funerale per il giovane agnostico: significato, differenza con ‘ateo’ e cosa vuol dire

Non ci sarà alcun funerale per un giovane di 39 anni trovato morto in val di Zoldo, essendo la vittima agnostico. Quanto riscontrato in queste ore ha indotto tante persone ad interrogarsi sul significato del termine, oltre alle relative differenze con il concetto di “ateo”. Cosa vuol dire? Dopo il nostro approfondimento dei giorni scorsi a proposito del prezzo calmierato per i tamponi, portiamo avanti una sorta di categoria dedicata a coloro che vogliono apprendere giustamente termini che per varie ragioni risultano “nuovi”.

Significato di agnostico: differenza con ‘ateo’ e cosa vuol dire

In una società che corre tanto, conoscere il significato di agnostico consente di estendere la propria cultura su temi non secondari. Provando a comprendere anche la differenza con “ateo”. In effetti, basta collegarsi all’apposita pagina di Wikipedia per farsi un’idea più precisa. Se vi state chiedendo cosa vuol dire ‘agnostico’, in questo frangente ci si riferisce ad una persona che non ha preso posizione su determinati argomenti. Tra i quali quello relativo alla religione.

Dunque, un ragazzo che viene definito “agnostico” ha un giudizio in sospeso su determinati aspetti della nostra società. Non è un rifiuto il suo, non è accettazione. La differenza con un ateo, dunque, è sostanziale, visto che quest’ultimo rigetta l’esistenza di Dio o di qualsiasi altra entità “superiore”. Non tutti sanno che per un agnostico non sia previsto il funerale con rito religioso, come logica conseguenza di quanto vi abbiamo riportato in precedenza.

Ecco perché è importante conoscere il significato di agnostico, anche perché alcune scuole di pensiero sono sempre più diffuse nel 2021 e non tutti hanno piena consapevolezza di cosa comporti avere determinate opinioni su questi argomenti. Resta sostanziale, pertanto, la differenza tra agnostico ed ateo, nonostante questo comporti il fatto che non ci possa essere funerale con rito religioso per queste persone.

