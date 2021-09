Male lo sciopero dei camionisti del 27 settembre: flop proteste sulle autostrade per green pass

Al momento è un flop l’iniziativa relativa allo sciopero dei camionisti in programma oggi 27 settembre, per protestare contro il green pass sulle autostrade italiane. Confermando quanto vi abbiamo riportato ieri sera, dopo aver interpellato moltissimi lavoratori del settore (sia dipendenti, sia indipendenti), possiamo ribadire che nessuna associazione di categoria abbia deciso di fornire supporto a coloro che volevano protestare contro la certificazione verde, o più in particolare sui vaccini.

Non riuscito al momento lo lo sciopero dei camionisti del 27 settembre contro il green pass sulle autostrade

C’era molta attesa sia a mezzanotte, sia dalle 10 di questa mattina. Nelle chat Telegram e su TikTok, infatti, erano stati menzionati questi due momenti specifici della giornata per l’avvio dello sciopero dei camionisti previsto proprio oggi 27 settembre. Un modo per alzare la voce verso l’obbligo di green pass in arrivo anche in questo mondo, ma chi aveva parlato di 35.000 lavoratori pronti a paralizzare il Paese, ha toppato in modo abbastanza clamoroso.

I video che circolano sui social non sono riconducibili ad un vero e proprio sciopero dei camionisti oggi 27 settembre, ma a proteste abbastanza fini a sé stesse. Sia per il numero di lavoratori che hanno deciso di aderire alla protesta, sia l’azione in sé messa in atto. Viene confermato, dunque, quanto vi riportiamo da diversi giorni, essendo stati bombardati di messaggi in merito e avendo condotto una serie di ricerche all’intero di questo mondo da mercoledì scorso.

Difficile capire come evolverà la situazione, ma in questi minuti è sufficiente controllare il sito ufficiale di Autostrade per rendersi conto che le code nella penisola siano tutto sommato limitate e che, la totalità delle cause associate ai rallentamenti converga verso i lavori in corso in quelle aree. Dunque, non si segnala l’effettivo sciopero dei camionisti che era stato annunciato oggi 27 settembre, come forma di protesta verso il green pass.

