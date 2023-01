Madame prende il foglio rosa, l’ironia sui social: “È vero o è come il green pass?”

Madame prende il foglio rosa, e sui social non si ferma l’ironia. L’artista vicentina lo ha comunicato su Twitter nelle ultime ore, e tra i follower c’è chi si fa delle domande.

Ricordiamo, infatti, che Madame – all’anagrafe Francesca Calearo – recentemente è finita nella bufera dopo una notizia pubblicata sul Giornale di Vicenza che parlava del coinvolgimento della voce di Marea nella vicenda delle false vaccinazioni.

Dopo un lungo silenzio, la Calearo aveva raccontato sui social di essere stata influenzata dalla famiglia vicina agli ambienti complottisti, per questo nel tempo aveva iniziato a decidere per sé.

Il tweet è stato pubblicato da Madame il 30 gennaio. “Foglio rosa“, ha scritto semplicemente la cantante con la spunta a fianco.

Inevitabilmente sono arrivati i commenti ironici di tanti utenti, che al suo “Foglio rosa ✔️” hanno commentato con: “Foglio verde ❌” e “Green pass ❌”, ma c’è chi aggiunge: “È come il green pass o è vero?”.

Madame non risponde alle provocazioni, che continuano anche durante queste ore.

Nelle scorse settimane è emersa la notizia dell’iscrizione di Madame nel registro degli indagati della Procura di Vicenza a seguito delle presunte false vaccinazioni alle quali si sarebbe sottoposta per ottenere il green pass.

Una volta resa nota la notizia, la cantante ha spiegato ai suoi fan che in quel periodo aveva seguito la linea della sua famiglia vicina al pensiero complottista, ma nel tempo aveva constatato di essere in errore.

Madame, tuttavia, non ha mai fornito altri dettagli sulla sua posizione nell’inchiesta sui green pass falsi, spiegando con queste parole:

I dettagli legati al caso non ho potuto darli perché appunto sono sotto indagine ed è in quella sede che se ne dovrà discutere. Ne riparleremo in caso a processo finito, ora aggiungere altro è superfluo, tocca aspettare gli esiti. Mi spiace per tutto quello che sta succedendo.