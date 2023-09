Lo spot Esselunga spiega l’importanza di ogni momento, anche nella spesa

Fa discutere molto lo spot Esselunga che richiama i genitori separati, stando ad alcune opinioni sui social. Dopo la messa in onda del nuovo spot di Esselunga, nella giornata di ieri, ecco che immediatamente sono scattate diverse polemiche a riguardo sui social. Tra i trend topic di giornata c’è proprio il nome della catena di supermercati ormai stanziati in tutta Italia e tutto per questa pubblicità che fa leva su una tematica importante e quanto mai attuale al giorno d’oggi.

Cosa dicono sullo spot Esselunga che richiama i genitori separati: ci sono opinioni divergenti su Facebook

Dunque, dopo i finti buoni trattati negli anni, un altro caso caldo oggi con lo spot Esselunga che richiama i genitori separati, al netto di opinioni divergenti sui social oggi. Lo spot di Esselunga, intitolato La Pesca, fa leva su una bambina e due genitori separati. La trama si basa su una bambina che fa la spesa da Esselunga insieme alla mamma e qui prende una pesca. Questa sarà poi regalata al papà che arriverà sotto casa per prenderla, ma la bambina dirà che in realtà è un regalo da parte della mamma.

Nulla di così particolare, eppure sono stati tanti i commenti contro questo spot di Esselunga, facendolo diventare immediatamente virale. Secondo alcuni l’azienda ha cercato di strumentalizzare le emozioni di questa bambina cercando di celebrare la famiglia tradizionale. Su Twitter ci sono stati però anche utenti che invece hanno apprezzato questa voglia di affrontare la tematica del divorzio anche dal punto di vista dei bambini.

Chiaramente in questi casi ognuno dirà sempre la sua, ma il tema centrale di questo spot di Esselunga è ben altro. La campagna pubblicitaria infatti, a detta della famiglia Caprotti a capo della società, fa leva sull’importanza della spesa che non riguarda solo l’acquisto di cose. Il valore simbolico della spesa è molto più profondo ed Esselunga si impegna a voler dare ai propri clienti il massimo della qualità e della convenienza.

L’obiettivo quindi è di offrire sempre il meglio, questo sembra essere il senso di questo spot Esselunga. Invece sul web si sono scatenate diverse discussionie pensieri. Polemiche fine a sé stesse.

