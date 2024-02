Lista dei cellulari senza WhatsApp dal 29 febbraio: grosso malinteso oggi

Sta circolando un elenco di cellulari senza WhatsApp dal 29 febbraio, ma evidentemente c’è un grosso malinteso oggi in Italia. Come accade periodicamente, l’app sospende il supporto per determinati smartphone, ritenuti obsoleti in base alla versione del sistema operativo utilizzata. Discorso che, per una volta, riguarda sia i dispositivi Android, sia di iPhone che sono stati commercializzati diversi anni fa. Va detto che la “barriera” viene introdotta da sempre per modelli effettivamente molto “anziani”.

Tutti i chiarimenti del caso sui cellulari senza WhatsApp dal 29 febbraio: ancora un malinteso oggi in Italia

Basti pensare al fatto che, ad inizio gennaio, abbiamo condiviso il medesimo articolo, sottolineando che la novità sarebbe scattata proprio in quei giorni. Dunque, anche nel 2024 c’è stato un aggiornamento dei prodotti supportati dalla nota app di messaggistica. Da dove nasce, pertanto, l’errore di queste ore e la necessità di portare alla vostra attenzione un chiarimento utile per tutti? Si tratta di una questione di tempistiche, in quanto lo sfoltimento è diventato operativo da alcune settimane.

I modelli citati in queste ore, in merito all’elenco di cellulari senza WhatsApp dal 29 febbraio, in realtà vedono il supporto sospeso dalle prime ore del 2024. Tra gli smartphone coinvolti nel più recente provvedimento del team abbiamo i vari Samsung Galaxy Core, Galaxy Trend Lite, Galaxy Ace 2, Galaxy s3 Mini, Galaxy Trend II e Samsung Galaxy X2.

Occhio anche ad altri produttori, visto che dobbiamo tirare dentro LG Optimus L3 II, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7 II, LG Optimus L5, LG Optimus L7, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, fino ad arrivare al cosiddetto LG Optimus F7. Dunque, stiamo facendo i conti con uno strano malinteso in merito alla lista dei cellulari senza WhatsApp dal 29 febbraio.

