L’FDA annuncia che Pfizer è collegato ai coaguli di sangue è una bufala ricorrente, sommata alla fallacia del messaggero.

Il meccanismo per cui, quando hai una fake news da raccontare ed è stata smentita, semplicemente dichiari che una persona autorevole l’ha detto prima di te.

Il fact checking verrà così percepito come un “voto di fiducia” rispetto alla “persona importante”, trasformando la discussione in “Come osi criticare la persona importante” o “Allora stai dicendo che la persona importante che rispetti mente?”

Ma non è così: il collegamento di Pfizer e coaguli di sangue resta una nota fake news.

L’FDA annuncia che Pfizer è collegato ai coaguli di sangue, ma anche no

“Era ora che affermavate l’OVVIO.“ (sic!), annuncia trionfale la didascalia che a sua volta contiene una screen ad uno dei gruppi WhatsApp e Telegram che, come abbiamo visto, spesso promuovono infodemia.

Screen che a sua volta riporta un gruppo uno studio che raccomanda la sorveglianza degli over 65 vaccinati. Non come prova della presunta correlazione, ma come ulteriore esame.

Lo stesso abstract, presentazione dello studio, chiarifica il senso.

Siccome un sistema di allerta precoce non significa che i vaccini causino ciò, saranno svolti testi epidemiologici, calibrati su fattori concorrenti come età e ricovero in case di riposo, per esaminare tali segnali. L’FDA ritiene che i benefici poteniali della vaccinaziona antiCOVID superino i rischi

Un segnale di precauzione quindi, sfociato nel risultato per cui l’FDA non ha trovato alcun nesso causale tra la vaccinazione e i coaguli.

Rilasciando al riguardo un’agenzia stampa per negare le interpetazioni novax come faziose, che i colleghi di AP hanno riletto alla luce di affermazioni di diversi medici che confermano il dato.

Lo stesso campione di analisi scelto, ovvero anziani con comorbidità ricoverati in case di riposo, rende peraltro metodologicamente impossibile valutare quali fattori di rischio siano collegati al determinato evento.

Il “coagulo di sangue” è un sorta di Santo Graal del complotto, come si evince dal docufilm scettico “Died Suddenly” dove il video di un coagulo tratto nel 2019 viene surretiziamente esibito tra gli “eventi avversi”.

Conclusione

L’interpretazione novax è capziosa e artefatta, e molti presunti “studi” sui coaguli di sangue da vaccino si sono parimenti presentati frutto di interpretazioni alterate.

