Leader incel si trova la fidanzata, scoppia la guerra social: sarebbe una situazione quasi fantozziana, lo scontro “scapoli vs ammogliati” in salsa social, se non fosse per l’oscuro abisso che l’intera galassia incel ha dimostrato di essere in questi anni.

Parliamo di Incel: “Involuntary Celibate”, un gruppo di uomini (nato originariamente da una donna, ora esclusivamente maschile) seriamente convinti di non riuscire ad avere rapporti sessuali per colpa delle donne.

Un coacervo di bizzarre credenze spesso sfociate nella misoginia, anche violenta, come nel caso del “Retribution Day” di Alex Minassian, “supremo Incel” che organizzò una strage come vendetta per essere stato ignorato dal gentilsesso nonostante essere un “gentiluomo” e per punire i “Chad” e le “Stacy”. Sostanzialmente, i bei ragazzi e le belle ragazze colpevoli i primi di ridurre le possibilità di sesso per gli incel e le seconde di preferire i primi a loro.

Parliamo della “manosfera”, un gorgo oscuro di suprematismo machista e maschilista con tentacoli persino nella propaganda FiloRussa e dove tra mille orrori succedono anche cose disturbanti in un senso diverso. Ma non meno assurde, non meno preoccupanti.

Leader incel si trova la fidanzata, scoppia la guerra social

La grande domanda è “cosa succede ad un incel quando fa sesso”?

La risposta arriva quando un “Leader Incel”, tale Komesarj, decide di annunciare su Twitter che il grande obiettivo della sua vita (come vedremo per la maggior parte dei suoi “sodali” asintotico, ovvero da non dover mai raggiungere) è stato finalmente perseguito.

Komersarj si è trovato la fidanzata, amici come prima, ciaone poveri (incel), “restiamo amici ma ora io ho la fidanzata”.

Logica da spogliatoio ma diciamolo pure, in uno spogliatoio più equilibrato sarebbero volate pacche sulla schiena e qualche “Bravo ometto che si è trovato la fidanzatina”.

In questo caso sono volati gli stracci.

E qualche minaccione. Dall’incel pronto a minacciare di contattare la fidanzata di Komesarj per raccontargli del suo passato (che tanto lei pare conoscere quindi niente) al sodale pronto a dichiarare l’incel che fa sesso come un “traditore che rende il movimento debole” e a cui augurare una catastrofica fine della sua relazione che lo ributti nella disperazione.

Scopriamo così l’assurda divisione tra incel e fakecel.

Nonostante l’Incel dichiari di essere celibe “involontariamente”, non appena cerca volontariamente di far sesso diventa “fakecel”: scopo primario dell’Incel diventa quindi non liberarsi dalla verginità nei modi più improbabili (con teorie a base di privare le donne della libertà sessuale perché negli anni ’50 tutti facevano sesso o sfigurarsi orribilmente nel tentativo di avere un look macho), ma lamentarsi di non riuscire ad avere relazioni allo scopo di continuare ad odiare la donna.

Il moderatore/leader incel diventa sostanzialmente un Anakin del Sesso, il cui Ordine 66 contro il mondo degli Incel è più un “Ordine 69”.

Rendendo la settimanale partita Scapoli vs Ammogliati un assurdo.

