Le foto in cui Donald Trump abbraccia Anthony Fauci sono generate da un’intelligenza artificiale

Sugli account social internazionali sta circolando un video in cui alcuni frame mostrano Donald Trump mentre abbraccia Anthony Fauci.

I media statunitensi fanno notare che non si tratta del semplice scherzo di un utente buontempone, bensì di un’iniziativa di Ron DeSantis, il governatore della Florida in corsa per la Casa Bianca con il Partito Repubblicano.

Il video, infatti, è presente sul suo account Twitter ed è stato archiviato a questo indirizzo.

Trump abbraccia Anthony Fauci?

Il contenuto è stato oggetto di analisi da parte dei debunker statunitensi di Lead Stories, che hanno specificato che il video è comparso sull’account DeSantis War Room gestito da Christina Pushaw, agente di DeSantis.

Delle immagini che mostrano il tycoon abbracciare Fauci non ci sono riscontri, come riportano su AFP Fact Check. Come dimostra un articolo pubblicato su The Verge, questo contenuto pubblicato da DeSantis è diventato un caso.

Conclusioni

Delle immagini in cui Donald Trump abbraccia Anthony Fauci non esistono riscontri. Gli scatti, infatti, non sono autentici bensì sono stati generati da un’intelligenza artificiale, uno strumento oltremodo ricorrente in quanto accessibile a tutti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.