Le fonti russe inscenano la rivendicazione Ucraina dell’attentato a Mosca, con l’AI

Anche in questo caso abbiamo un video evidentemente assemblato, diffuso inizialmente dall’emittente televisiva russa NTV ed arrivato mediante i soliti canali Telegram russi a svariati account su X e Facebook nel quale Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina avrebbe annunciato con toni di derisione aperta l’intervento ucraino nell’attentato al Crocus City Hall di Mosca.

Nel video visibilmente taroccato Danilov, il cui labiale è modificato con l’Intelligenza Artificiale che ha anche provveduto a ridoppiarne le frasi, annuncia ilare di aver preparato una sorpresa “divertente” per il popolo Russo e di essere pronto ad organizzare “lo stesso divertimento altre volte per loro”.

Dove per “divertimento” si intendono i 133 morti e 150 feriti durante l’attentato terrorista, rivendicato da ISIS, al Crocus City Hall.

C’è un problema: il video è un assemblato di due componenti, circostanza verificata dal servizio BBC Verify, il fact checking della BBC con elementi facilmente comprovabili.

Noterete che in tutte le condivisioni, a partire da quella di NTV rilanciata dai canali telegram russi, l’immagine è tagliata nel lato destro dell’immagine (si vede un pezzetto di logo mutilato) e il riguardo di Danilov appare malamente applicato su una “gabbia” pre-esistente

Infatti il lato sinistro del video, come anche il logo amputato sulla destra è tratto da una intervista a Budanov, ironicamente militare e funzionario Ucraino più volte dichiarato morto dalle Fonti Russe in modo sempre più improbabili e con l’aiuto di video e articoli di giornale falsificati per mezzo del fotoritocco e dell’IA

Mentre il riquadro di Danilov è preso da un diverso video pubblicato quattro giorni fa

Con la “scorciatura” all’estrema destra necessaria per occultare i loghi.

Guardando i due video noterete che il movimento dei personaggi corrisponde in toto, tranne il labiale di Danilov che è stato ricostruito dall’Intelligenza Artificiale assieme alla voce doppiata.

Questo è il meccanismo usato ad esempio dai “cryptoscammer”, i “truffatori delle cryptovalute” per inscenare video in cui personaggi famosi, come il magnate Elon Musk e la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni diventano improbabili promotori di investimenti in Cryptovaluta: un video viene editato in modo da modificarne il labiale e viene ridoppiato da intelligenze artificiali ormai così avanzate da imitare la voce umana.

La bassa risoluzione usata su social e sistemi di messaggeria come Telegram consente di occultare i piccoli difetti grafici ancora presenti in questa operazione, rendendo il video verosimile agli occhi del pubblico di riferimento.

Conclusione

La rivendicazione Ucraina dell’attentato a Mosca per voce di Oleksiy Danilov è in realtà il prodotto dell’Intelligenza Artificiale che ha consentito di ridoppiare Danilov e applicare la sua immagine su un diverso video.

Il prodotto finale presenta diverse anomalie che denunciano la sua natura artificiale.

