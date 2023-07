Le fonti russe, Constant Phoenix e la minaccia nucleare (di nuovo): nei canali Telegram russi si sta celebrando in questi giorni il rifacimento particolarmente malfatto della precedente bufala della “nube nucleare in Polonia”.

Con le metodologie che abbiamo visto in passato nell’Operazione Doppelganger, ovvero i tentativi di inquinare l’informazione occidentale con false notizie e terrori immotivati.

Le fonti russe, Constant Phoenix e la minaccia nucleare (di nuovo)

Ovviamente, le “fonti russe” hanno già deciso che se un aereo equipaggiato per identificare particolato nell’atmosfera anche di natura radioattiva è in Grecia, è perché, cito testualmente dalle fonti russe suddette

La visita consiglio speciale potrebbe essere associata alla preparazione da parte di Kiev di una catastrofe nucleare nella centrale nucleare di Zaporozhya.

Sostanzialmente le Fonti Russe stanno già provvedendo a seminare panico e allarmismo accusando l’Ucraina di star pianificando una nuova Chernobyl.

La minaccia nucleare più semplice è del resto quella millantata: esattamente come per la presunta nube radioattiva in Polonia non è neppure necessario che la minaccia ci sia.

Finché non sarà smentita ufficialmente, in una perversa inversione dell’onere della prova che nelle comunità complottiste bersaglio di queste notizie è tipica, specie col passaggio dall’antivaccinismo militante al Putinismo d’Assalto, la bufala diventerà vera e seminerà odio antiUcraino.

Un constant Phoenix è già passato sullo Ionio a Maggio, e nel Maggio 2022 ne è arrivato uno in Inghilterra proprio in previsione di tensioni.

Perché siamo pur sempre in una guerra, ed è ampiamente plausibile che un aereo che si muove per misurare le mosse Nord Coreane possa tenere un occhio su una Russia che lancia minacce nucleari a giorni alterni e fa esplodere dighe a caso vicine a infrastrutture civili.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.