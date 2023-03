Le fonti russe catturano un Leopard in Ucraina, ma col Photoshop. Perché diciamo, la “guerra ibrida” ormai viene combattuta a colpi di Photoshop e varie bufale social che a volte tracimano i confini virtuali e finiscono dritte dritte nei discorsi di Putin

Al Photoshop e alla grafica digitale le “fonti russe” devono buona parte dei loro successi: falsi giornalisti, falsi attivisti, falsi documenti: la fabbrica del falso filorussa stampa moneta tarocca a ritmi colossali.

Le fonti russe catturano un Leopard in Ucraina (col Photoshop)

Succede ora che le ineffabili fonti russe mettono in giro una foto, annotata in cirillico, che dovrebbe essere stata (secondo la didascalia) scattata ad Artemivsk, nell’Oblast di Luhansk il Primo Marzo.



Il dovrebbe è d’obbligo, dato che si tratta di una didascalia falsa che veicola un falso contenuto, applicata ad una foto alterata digitalmente con l’apposito scopo di fomentare la forte condivisione social che infatti è avvenuta.

La foto proviene infatti da una galleria di immagini del 2002 (ben prima dell’attuale conflitto), relativa ad una esercitazione in Danimarca

Possiamo quindi tranquillamente negare che l’Ucraina abbia annesso la Danimarca e lo spaziotempo annettendo il 2002 al 2023.

Vi ricordiamo inoltre che i carri armati Leopard non sono stati ancora consegnati, nonostante la martellate propaganda filorussa spacci scalcinati obici sovietici e video di repertorio per carri armati Leopard inviati in Ucraina oppure distrutti/danneggiati/ribaltati.

Dalla galleria di immagini linkata dai colleghi ellenici potrete notare come le “fonti russe” hanno agito

Nel (patetico) tentativo di rendere malagevole il fact checking, le c.d. “fonti russe” hanno ritagliato la foto ingrandendo il dettaglio del carro armato e abbassando la qualità generale

Hanno poi applicato una bandiera Russa in un modo così posticcio da non richiedere neppure analisi forense per capire quando offensiva sia la fake.

Curiosamente, un carro armato “Ucraino catturato in Ucraina” dovrebbe avere una bandiera russa scontornata male applicata precariamente alla scocca con tanto di pennone come un veliero pirata per non si sa quale motivo.

Conclusione

Le fonti russe catturano un Leopard in Ucraina col Photoshop: infatti si tratta di una foto modificata al computer.

