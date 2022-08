Le estrose spese dell’autore di One Piece alla fine della sua opera sembrano una versione mangaka del testamento spirituale di George Best.

Laddove il famoso sportivo si lasciò dietro un “Ho speso gran parte dei miei soldi per alcool, donne e macchine veloci, il resto l’ho sperperato”, Eiichiro Oda potrà, alla fine del suo magnum opus “One Piece” esprimere una curiosa variante del suo motto. Ovvero un “Ho speso gran parte dei miei soldi in cessi bizzarri e squali: il resto l’ho sperperato”.

Oda (2022): I’ve been earning much money despite me just enjoying my ridiculous drawings. So, I decided to spend my money on ridiculous stuff.🤣 (ex. shark toilet, dragon bath, etc) pic.twitter.com/wdpTIzHLud

