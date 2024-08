Le accuse di satanismo alle Olimpiadi fanno parte di un ricco filone di assurdi attacchi alle Olimpiadi, partite con la presunta “Ultima Cena Trans”, rivelatasi in realtà un baccanale riorchestrato.

Naturalmente alle iniziali bufale si è unito per effetto palla di neve tutta una serie di assurdità, che vanno dal Toro di bronzo del Trocadero diventato il “vitello d’oro” descritto dalla Bibbia fino a colpire la Nazionale di Pallavolo Italiana.

Le assurde e infondate accuse di satanismo alle Olimpiadi colpiscono l’Italia

Una foto in cui le nostre atlete festeggiano gioiose facendo il segno dell’Ok diventa la prova, per un account che si rivolge a loro con accenti assai sgarbati e deprecabili, che la loro vittoria sarebbe dovuta o dedicata a Satana.

Il gesto dell’Ok va rilevato era stato preso d’assalto per diversi motivi da diversi complotti.

4chan, l’imageboard nota per aver di fatto inventato la cospirazione del Pizzagate e di “QAnon, capo di tutte le spie del mondo” servitore di Donald Trump e fonte di tutti i complotti del pianeta aveva infatti proposto in passato di diffondere la fake news che “il gesto del tondino” o il cenno di OK erano in realtà un gesto diffuso dai suprematisti bianchi per identificarsi tra loro e creare attentati razziali, in modo da creare voluta isteria con ogni immagine.

Altre branche del complotto si rifanno invece alla teoria cospirativa dell’Occhio della Provvidenza, raffigurazione allegorica dell’onniscienza divina (il “Dio che tutto vede”), trasfigurato in un “simbolo massone di un falso dio”, segnale idolatro usato dai “Poteri Forti” per esibire in pubblico la loro appartenenza satanica, spesso fondendosi ad altre teorie.

Ad esempio quella “dell’occhio nero satanico” per cui i Poteri Forti (e Lorella Cuccarini…) apparirebbero di tanto in tanto con un occhio nero come effetto collaterale di un “siero dell’immortalità” ottenuto mangiando bambini sulla pizza, il c.d. “adenocromo”.

Semplicemente da allora non puoi fare cenno di OK, l’occhiolino o semplicemente guardare fisso in camera senza che qualcuno ti accusi di satanismo.

Conclusione

Moltissime sono state le bufale diffuse sulle Olimpiadi, perlopiù descritte come un’evento immorale e demoniaco in una Parigi brutale e violenta, lurida e inadeguata, peraltro colpita da una serie di fake news sugli atleti, come la triste saga di bufale su Imane Khelif.

Molte di queste bufale hanno una evidente e dichiarata matrice politica, colpendo l’Occidente e i suoi valori mediante il simbolo per eccellenza della “Pax Olimpica”: tra di queste vi sono anche le accuse di satanismo alla nazionale Italiana.

