Le fonti russe contro le Olimpiadi di Parigi: dall’isteria delle cimici alla Palestina

Ci segnalano i nostri contatti l’apparizione di una nuova isteria e mania: le fonti russe contro le Olimpiadi di Parigi, chiaramente alle spalle dell’isteria per le cimici del letto, pronte a riavviare l’Operazione Doppelganger nei modi più tragicomicamente strani.

Ma andiamo con ordine e esaminiamo i reperti inviatici.

Le cimici dei letti tra verità e fonti russe

Ogni anno la fine delle vacanze estive lascia a Parigi un lascito pesante e mordace: un influsso incrementato di apparizioni di cimici del letto. Il motivo è evidente: secondo Jean-Michel Berenger, entomologo Marsigliese, sul finire dell’estate turisti che scoprono l’odiato insetto nei loro bagagli o lo portano a spasso con loro riattivano il timore.

Se nell’immediato dopoguerra l’uso massicio di pesticidi aveva ridotto la loro presenza, l’evoluzione di comunità resistenti ha reso più difficile la loro eradicazione: se in passato le cimici del letto erano un ospite sgradito ma tollerato a denti stretti, attualmente con l’era dei social la loro presenza viene difficilmente perdonata.

E nonostante tutto questo, sono cinque anni di fila che si registrano sui giornali apparizioni degli insetti dichiara la BBC. Cosa è cambiato quest’anno?

Due cose sostanzialmente: le Olimpiadi e le Fonti Russe con la bava alla bocca contro l’Occidente.

Le “cimici nel letto dei francesi” sono sostanzialmente diventate la nuova “Notizia sui giornali Occidentali che dicono che gli Occidentali fassisti stanno morendo tutti di fame e mangiano scoiattoli per mandare le bombe ai nazisti cattivi che odiano il fiero Popolo Russo”.

Torna l’Operazione Doppelganger, tornano i falsi articoli presi da falsi giornali Occidentali distribuiti su canali Telegram filorussi e poi su canali social Occidentali spacciati per “notizie vere”.

In questa edizione delle “fonti Russe”, eredi della “Pallywood” filoHamas e della Disinformatia Staliniana, le fonti russe spergiurano che gli insetti sono arrivati “a causa delle sanzioni” perché i Russi, dopo aver inventato le Piramidi, la scrittura, Cristoforo Colombo e il Signore degli Anelli avrebbero inventato i pesticidi e i finti giornali occidentali “made in Fonti Russe” millantano che la Russia è l’unico fornitore al mondo di pesticidi.

Notizia che ha dell’improbabile, se non dell’offensivo per l’intelligenza umana, con tanto di “divertenti fotomontaggi” made in Russia in cui falsi giornali occidentali dichiarano che “Le cimici nel letto saranno il nuovo sport olimpico occidentale”.

L’occasione fa l’uomo ladro, e nel caso delle fonti russe, fa anche il troll pronto. Ma c’è dell’altro.

Le fonti russe schierano la Palestina

Abbiamo già visto come in quell’isola di Tortuga che sono le “server farm” Russe ci siano finiti i server che ospitano la presenza online di Hamas.

Non ci stupiscono falsi video in cui le fonti russe dichiarano che il CIO starebbe per bandire la rappresentanza Olimpica Israeliana e Palestinese assieme dalle Olimpiadi, tanto per buttare benzina sul fuoco, altresì inventando una inesistente serie Netflix sulla corruzione delle Olimpiadi e altre gare occidentali.

Ovviamente ci teniamo a ricordare che i “vatnik”, i fanboy occidentali di Putin non controllano quello che postano e i cittadini russi non hanno alcun modo di sapere che tali notizie sono delle fake news in quanto Netflix è inaccessibile in Russia.

