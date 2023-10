Associazione per i diritti umani denuncia: Hamas ha il sito web in Russia

L’associazione Gulagu, per i diritti umani e contro il reato di tortura in Russia lancia una denuncia che ha seriamente del tragicomico: Hamas secondo quanto da loro scoperto, ha il sito web ospitato in Russia.

Già è un inquietante segno dei tempi moderni che un’associazione riconosciuta come terroristica peraltro da Unione europea, Organizzazione degli Stati americani, Stati Uniti, Israele, Canada, e Giappone abbia il suo bravo sito Internet come il fast food all’angolo di casa.

Il fatto che lo abbia in Russia di questi tempi suscita diverse perplessità.

La mente corre alla gag dei Simpsons dell’ottavo episodio della 15ma stagione in cui Homer Simpson si incarica di organizzare uno spot per un referendum a favore di leggi e agevolazioni per le famiglie proposto dalla moglie Marge.

Il risultato è un delirante annuncio pubblicitario dove Homer ben vestito dichiara di combattere “personaggi ricchi e famosi che non sono della nostra città” interpretando la volontà di persone comuni come “L’Uomo Ape e il ‘tizio strano che dice sempre Siiiiì?!?'”, concludendo con un “messaggio subliminale di Rudolf Giuliani” (Homer che si copre la faccia con una foto dell’allora sindaco di New York e parla con una musica ipnotica sullo sfondo) e l’invito a recarsi sul sito internet di AlJazeera.com per maggiori informazioni, aggiungendo inoltre che

“Non siamo affiliati con loro: usiamo solo il loro spazio web”

Per evitare probabilmente lo scandalo. Marge ovviamente non è persuasa e Homer ricorre al messaggio “subliminale” di Rudolf Giuliani (la stessa foto che aveva conservato) per chiedere a nome del sindaco perdono per le sue mancanze.

Esattamente come la gag di Homer, ma senza un “Sindaco Giuliani” a cui chiedere indulgenza, account di Intelligence “Open Source” hanno ripercorso le tracce indicate dal portale scoprendo che, effettivamente, se il sito di Hamas non risulta raggiungibile da molti pausi Europei è perché è sito in Russia, dato ulteriormente confermato da Paul Konkov, membro dell’Intelligence Isreaeliana con esperienza presso il dipartimento di Stato.

Non facciamo però l’errore di attribuire un valore strategico più ampio del voluto: ovviamente Hamas non poteva aprirsi un sito in Occidente dove è considerata un’associazione Terroristica.

In compenso, anche se per un solo momento, l’associazione fondamentalistica e radicalistica palestinese ci ha donato una “Homerata”.

