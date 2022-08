Le 3 credenze da smentire nella Giornata Mondiale del cane sui loro atteggiamenti

Ci sono un po’ di leggende metropolitane che dobbiamo smentire oggi 26 agosto, in occasione della Giornata Mondiale del cane. Soprattutto per quanto riguarda i loro atteggiamenti. Dopo la prima storica sentenza in Italia, trattata sul nostro sito nei giorni scorsi e tramite la quale abbiamo appreso della prima sanzione ad un padrone per il proprio peloso che abbaia di notte, questa volta dobbiamo concentrarci su altro. Concetti per alcuni scontati, ma non per tante altre persone che hanno a che fare con questi animali.

Quali sono le leggende metropolitane da smentire nella Giornata Mondiale del cane sui loro atteggiamenti

Ad oggi, quali sono le credenze maggiormente diffuse credenze da smentire nella Giornata Mondiale del cane sui loro atteggiamenti? Andando con ordine, come riportato in queste ore da alcune fonti, bisogna partire dal tanto celebrato scodinzolare. Comportamento che tendenzialmente ci fa percepire uno stato di assoluto agio del cane, ma non sempre è così, visto che in determinate circostanze può manifestarsi anche quando c’è tensione e apprensione da parte sua. Fatta eccezione per un contesto ludico per l’animale.

Altro aspetto da tenere in considerazione oggi 26 agosto per la Giornata Mondiale del cane si focalizza sulla situazione il cane ringhia. Evidente il suo disagio in quei casi, ma anche un ambito nel quale il padrone deve sapere assolutamente come muoversi. Più che la ramanzina, forzando eventuali cambi di comportamento del cane, occorre capire da dove provenga il malessere, affinché sia più raro che si manifesti un approccio aggressivo.

Infine, in occasione della Giornata Mondiale del cane occorre ricordarsi che forzare la socializzazione tra cani durante una normale passeggiata possa essere dannoso per lo stato emotivo dell’animale. Eventuali “amicizie” possono essere strette in aree di svago tipo parchi, coi cani senza guinzaglio e liberi di comportarsi come meglio credono in quel contesto specifico.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.