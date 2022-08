Condannato al risarcimento per il cane che abbia di notte: prima storica sentenza in Italia

Costa caro il cane che abbaia di notte. Arriva una notizia importante per tutti coloro che si ritrovano ad avere di notte un cane dei vicini troppo rumoroso, se infatti impedisce il normale riposo notturno, si può chiedere un risarcimento al padrone. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, che ha deciso di confermare la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta riguardo al caso di due cani lasciati ad abbaiare per tutta la notte su un terrazzo di un appartamento all’interno di un condominio.

Conferme sulla condanna al risarcimento per il cane che abbia di notte qui in Italia

Dunque, dopo la storia del cane e del gabbiano trattata il mese scorso, un’altra questione molto particolare sul cane che abbia di notte. Secondo i giudici la mancanza di sonno può causare danni alla salute e chi genera tale problematica deve essere punito. Se si fa i conti ogni notte con un cane che abbaia in continuazione, ecco che può scattare la denuncia da parte dei vicini al padrone dell’animale domestico, ottenendo un risarcimento dei danni in denaro.

Il caso di Caltanissetta è stato riportato da vari quotidiani, qui uno dei vicini di casa del condominio, stanco di ritrovarsi ogni notte a non riuscire a dormire per colpa di due cani che abbaiavano in continuazione, ha pensato di rivolgersi alle autorità, spiegando come tutto ciò gli avesse causato problemi di salute. La mancanza di sonno è effettivamente dannosa per l’organismo umano, addirittura l’uomo in questione ha spiegato di aver perso il lavoro perché incapace di svolgere al meglio le varie mansioni.

Ha dovuto chiedere spesso giorni di malattia e questo gli è poi costato il posto di lavoro per il cane che abbaia di notte. La controparte però ha dichiarato che non ci fossero prove concrete a testimoniare come effettivamente il licenziamento derivasse da questa mancanza di sonno generata dai cani che abbaiavano di notte.

Sta di fatto però che i giudici hanno dato ragione all’uomo che ha deciso di sporgere denuncia contro il proprietario dei cani, il quale alla fine ha dovuto risarcirlo e pagare anche 2700 euro di spese di giudizio secondo Today. Attenzione quindi ai rumori che si generano durante la notte, non solo riguardanti a continui ululati da parte di un cane, si rischia grosso, anche di poter essere arrestati. Insomma, occhio al cane che abbia di notte.

