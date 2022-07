Esperti non credono al gabbiano che prende un cane a Napoli: nuovi risvolti oggi

Gabbiano prende un cane e vola via a Napoli. O forse no. Dopo l’approfondimento dei giorni scorsi, giusto parlare di versioni a confronto a questo punto. Continua a tenere banco la questione del gabbiano che, durante la scorsa settimana, avrebbe afferrato un cane di piccola taglia nei pressi del bosco di Capodimonte, portandolo via con sé. Sin da subito questa vicenda aveva lasciato un bel po’ di perplessità, eppure sono diversi i testimoni oculari che avrebbero assistito a questa scena alquanto particolare.

Contrastata la versione sul gabbiano che prende un cane a Napoli

Il tutto è accaduto mentre una turista straniera stava passeggiando presso il bosco di Capodimonte con il suo cucciolo di Pinscher Nano, il cui peso si aggirava intorno ad un chilo ed ottocento grammi. All’improvviso un gabbiano si sarebbe fiondato sul cucciolo di cane portandolo con sé. La conferma della notizia era stata data anche dal consigliere della Municipalità III Stella – San Carlo all’Arena, Carlo Restaino, anche se non era stato un testimone oculare della vicenda.

Nuovi risvolti sono emersi su quanto accaduto, perché diversi esperti hanno dichiarato come sia impossibile che un gabbiano possa effettivamente prendere un cucciolo di cane e portarlo via con sé. Dubbi a riguardo sono stati espressi soprattutto dall’ornitologo Maurizio Fraissinet, il quale come riportato da fonti locali si è focalizzato proprio sull’aspetto fisico dei gabbiani che di solito cacciano pesci o piccoli uccelli e possono farlo solo con il becco. Il gabbiano ha le zampe palmate e per afferrare invece un cane, seppur di piccola taglia, c’è necessità di avere gli artigli, come gli uccelli rapaci.

Questi riescono ad afferrare meglio la preda grazie agli artigli, per un gabbiano invece c’è solo il becco che entra in azione e non è possibile che riesca a trasportare un cane, anche se molto leggero. Probabilmente dietro a tutta questa vicenda non è detto che sia celata una bufala, gli esperti hanno detto la loro, ma a questo punto potrebbe anche essersi trattato di un altro volatile, probabilmente proprio un uccello rapace.

Sta di fatto che continua ad esserci scetticismo a riguardo da parte degli esperti del settore, ma molti testimoni erano presenti alla scena, seppur non sia stata documentata con un video. Dunque, un gabbiano prende un cane a Napoli? Il dubbio resta a questo punto.

