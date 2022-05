Laura Pausini positiva al Covid: spiegato il malore all’Eurovision

Laura Pausini è positiva al Covid. Lo ha riferito la stessa cantante sui social, in una storia su Instagram, svelando anche il mistero della serata finale dell’Eurovision 2022 quando si è assentata proprio nel momento delle votazioni. In un primo momento la Pausini aveva parlato di un calo di pressione, spiegazione confermata da Alba Parietti. Entrambe giustificavano l’incidente con le prove estenuanti per l’Eurovision.

Alle 3:42 del mattino del 15 maggio, poche ore dopo la finale dell’Eurovision, Laura Pausini aveva pubblicato una nota per tranquillizzare i fan preoccupati per quel malore:

Ieri sera, mercoledì 18 maggio, Laura Pausini ha pubblicato una nota per aggiornare i fan. La nota è stata ripresa anche dall’Ansa:

Ebbene sì, c’era qualcosa che non andava.

Non mi sento bene da sabato.

Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata ma non era così. Ho appena scoperto di essere positiva al Covid e per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare.

Sono molto dispiaciuta di non potermi esibire ad ‘Amor a la Mùsica’ questo fine settimana. Avevo preparato uno spettacolo molto speciale e non vedevo l’ora di vedere i miei fan in Florida. Ora ho solo bisogno di guarire e di cercare nuove opportunità per ritrovarci in America, spero presto. Vi amo.