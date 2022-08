Lasciamo in pace Aurora Ramazzotti: dichiarazioni sul mos maiorum mai rilasciate

Aurora Ramazzotti non ha provato ad elevarsi dal punto di vista culturale, arrivando a citare il mos maiorum. Basta una modifica con programmi di grafica a titoli di giornale che riportano il suo virgolettato, a quanto pare, per associare alla giovane dichiarazioni che in realtà non sono mai state rilasciate. A prescindere dal fatto che si tratti di satira o meno, il dato oggettivo del giorno è che qualcuno ci stia cascando, arrivando a riconvidere il contenuto farlocco ed esprimendo un certo sdegno nei suoi confronti.

No, Aurora Ramazzotti non ha mai parlato di mos maiorum durante le interviste rilasciate di recente

Come se non bastasse la strumentalizzazione dei giorni scorsi, in riferimento ad una vecchia intervista che Aurora Ramazzotti ha rilasciato a “Le Iene” (anche in quel caso attribuendole parole mai pronunciate), ora la satira nei suoi confronti continua ad alimentare disinformazione. False credenze che, come potete facilmente immaginare, innescano attacchi diretti alla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker totalmente inutili e soprattutto infondati.

Si passa così a titoli come “Aurora Ramazzotti ci va giù pesante: ‘Gli uomini non sanno dov’è il clitoride'”, a quelli che alcune pagine Facebook hanno modificato in “Aurora Ramazzotti ci va giù pesante: ‘Gli uomini non sanno più i principi del mos maiourum’“. Ripetiamo che, a prescindere dalle intenzioni di coloro che hanno creato un contenuto probabilmente satirico, il problema si viene a creare nel momento in cui qualcuno ricondivide il tutto, prendendosela con la ragazza. A loro dire, infatti, si sarebbe spinta “oltre”, dal punto di vista culturale.

Ricapitolando, Aurora Ramazzotti non ha mai parlato di mos maiorum, ovvero l’insieme della morale tradizionale della civiltà romana, contrariamente a quanto creduto da alcuni nelle ultime ore sui social. Ennesima bufala a sfondo satirico, a testimonianza del fatto che troppo spesso si è superficiali sui social.

