La presentazione con cui Cardi B ha introdotto i Maneskin agli American Music Awards 2021 è rimasta indigesta ai più. La rapper, infatti, ha presentato la band romana seduta su un tavolo con tovaglia bianca e rossa, un piatto di spaghetti, una bottiglia di vino e un violinista ad accompagnare il momento. Una serie di elementi che la rete ha inteso subito come cliché e che hanno scatenato invettive contro Cardi B. Al coro di proteste si è unito anche Lapo Elkann, che su Twitter ha lanciato due invettive contro la rapper.

I Maneskin sono stati bersagliati anche da Simone Pillon, che invece a questo giro si è complimentato con la band romana per l’outfit – “completo e pa-pillon“, come promesso da Damiano dopo le critiche per gli EMA 2021 – con la frase: “Bravi ragazzi, questo è rompere gli schemi“.

A scatenare Lapo Elkann contro Cardi B è stata dunque la messa in scena dei vari stereotipi che da secoli interessano l’Italia, per questo l’imprenditore si è rivolto ai social per attaccare la rapper:

“Svegliati e annusa il caffè, Cardi B. L’Italia non è spaghetti e vino, è molto, molto di più. L’Italia è bellezza, cultura, Leonardo, Ferrari, opera. Quindi, prima di presentare artisti italiani, impara e preparati. È così triste usare stereotipi per accogliere i Maneskin”.

Ancora, Elkann rincara la dose:

“Tu combatti contro il razzismo e gli stereotipi delle minoranze che è una cosa grande e meritevole di massimo rispetto. Penso che alimentare gli stereotipi contro gli altri vada contro i valori che cerchi di condividere con i tuoi fan. Tutto qua. Tu e la tua famiglia siete i benvenuti in Italia, e mi piacerebbe ospitarvi nel Bel Paese”.

Cardi B ha risposto, ma il suo tweet è scomparso pochi minuti dopo. Adnkronos ne riporta il contenuto:

“Mi vuoi fare un’intera lezione su uno spettacolo di premi? Avrei dovuto forse portare una Ferrari sul palco? Ho fatto delle battute anche sulla mia città natale. Le persone vogliono sentirsi indignate senza motivo, in nessun modo stavo cercando di essere offensiva”.

Per il momento i Maneskin si sono ancora espressi sulla vicenda.

