Rivolto a Pillon il gesto di Damiano dei Maneskin e replica sul flirt con Belen Rodriguez

Un paio di chiarimenti che investono Damiano dei Maneskin oggi 22 novembre, a proposito di un messaggio implicito mandato a Simone Pillon della Lega, senza dimenticare i rumors di questi giorni che ci parlano di un presunto flirt con Belen Rodriguez. Per quanto riguarda la prima questione, non possiamo non ricollegarci a quanto avvenuto alcuni giorni fa, come forse ricorderete tramite il nostro articolo, con l’esponente del Carroccio che aveva criticato pubblicamente l’abbigliamento della rock band italiana.

Chiarimenti su Damiano dei Manesikin, Belen Rodriguez e Pillon

Basti pensare alla reazione di Damiano dei Maneskin, il quale ha successivamente pubblicato un post su Instagram puntando tutto sull’ironia: “Hai ragione Simo, la prossima volta completo e paPillon“. Detto fatto, considerando il fatto che la band si è presentata esattamente così in occasione di un evento come l’American Music Awards, che a quanto pare ha portato particolarmente bene alla band. A trionfare, infatti, sono state le superstar sudcoreane BTS. Per una volta, dunque, niente da fare per Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi.

Dunque, il look eccentrico della band ha fatto la differenza ed ha creato discussioni. Questa volta, però, a Pillon è arrivata una risposta da Damiano dei Maneskin e dai suoi compagni di avventura che ha alimentato una nuova spaccatura sui social. Staremo a vedere se l’esponente della Lega riterrà opportuno di pubblicare ulteriori post su questa storia, anche se dopo i fatti di ieri potremmo ritenere la vicenda conclusa.

Oltre alla questione Pillon, abbiamo un altro fronte da prendere in esame con Damiano dei Maneskin. Qualcuno, di recente, ha citato la presunta storia con Belen Rodriguez. Come riportano diverse fonti, però, entrambi hanno deciso di smentire in modo più o meno esplicito i rumors. Staremo a vedere, anche qui, se ci saranno ulteriori indicazioni dai diretti interessati nelle prossime settimane.

