L’affermazione di Vladimir Putin su Klaus Schwab “obiettivo militare legittimo” è un falso

Circola sui social un’affermazione di Vladimir Putin su Klaus Scwhab. Secondo i post in circolazione, il leader russo considererebbe il presidente del WEF un “obiettivo militare legittimo”. Chi pubblica tale affermazione non condivide fonti autorevoli per conferire attendibilità alla notizia, e i lettori di Bufale.net chiedono verifica.

Cosa avrebbe detto Putin su Klaus Schwab

Come detto in apertura, chi pubblica il post non condivide le fonti dell’informazioni. Si tratta, infatti, di un semplice post comparso su Facebook il 20 dicembre che recita: “Putin afferma: ‘Klaus Schwab è un obiettivo militare legittimo'”.

Probabilmente l’autore del post si è ispirato ad un articolo pubblicato da People’s Voice il 13 dicembre, un sito noto per la sua disinformazione su vari argomenti.

In passato, ad esempio, People’s Voice aveva sostenuto che il WEF (World Economic Forum) avrebbe imposto l’uniforme, abolito la moda e imposto la scelta vegana. In quel caso gli autori avevano dimostrato di aver letto male un comunicato.

A questo giro Putin si sarebbe pronunciato in questi termini “alla sessione plenaria del 20° incontro del Valdai International Discussion Club a Sochi”.

La bufala

Come spesso accade, le bufale vengono inserite in un contesto reale. Nel nostro caso Vladimir Putin ha realmente partecipato al forum di discussione del Club Valdai a Sochi, sul Mar Nero, e come sempre accade per gli incontri istituzionali esiste la trascrizione integrale del suo intervento.

In nessun momento del suo discorso ha menzionato Klaus Scwhab né ne ha parlato come “obiettivo militare legittimo”.

Quindi?

Parliamo di bufala perché pur esistendo l’intervento di Vladimir Putin al forum di Sochi, il leader russo non ha mai menzionato Klaus Schwab né nei termini indicati da People’s Voice e dal post su Facebook né in altri termini.

L’affermazione di Vladimir Putin su Klaus Schwab è dunque frutto della fantasia degli autori di People’s Voice.

