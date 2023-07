No, il WEF non obbligherà ad indossare l’uniforme né abolirà la moda nel 2030

Nel 2030 il WEF (World Economic Forum) obbligherà tutti ad indossare l’uniforme abolendo per sempre la moda? È quanto riportato in un articolo pubblicato il 3 luglio 2023 da The People’s Voice, sedicente sito di informazione che spesso comunica di battersi contro eventuali censure.

Il WEF, l’uniforme obbligatoria e il veganismo

La stessa notizia è comparsa su InfoWars ed è stata rilanciata anche da utenti italiani su Facebook. Secondo The People’s Voice, addirittura il WEF potrebbe imporre a tutti la scelta vegana.

Le fonti fanno riferimento a un rapporto pubblicato nel 2019 dal gruppo Arup, una società che fornisce servizi di progettazione, ingegneria, architettura, pianificazione e consulenza. Il documento è consultabile e scaricabile a questo indirizzo.

Va detto che il gruppo Arup ha pubblicato il rapporto in collaborazione con C40, un network composto da sindaci di 100 città del mondo. Arup è sì partner del WEF per alcune collaborazioni del passato, ma il gruppo non appartiene in alcun modo al World Economic Forum trattandosi di un’azienda “senza azionisti individuali o investitori esterni“.

Un documento letto male

Il rapporti The Future of Urban Consumption in a 1.5°C World dell’Arup, sostanzialmente, riporta dati sulla sostenibilità e sulla salute del pianeta in relazione ai consumi, alle emissioni e – perché no – dei nostri acquisti.

Semplicemente, Arup e C40 indicano in quali settori si può intervenire per ridurre le emissioni, come riportato a pagina 82:

L’industria dell’abbigliamento e del tessile svolge un ruolosignificativo nell’economia globale. Il settore sta subendo una trasformazione poiché i tassi di crescita sono sempre più guidati dall’espansione dei mercati nelle nazioni in rapido sviluppo. Nel 2017 le emissioni di abbigliamento e tessuti hanno rappresentato il 4% delle emissioni basate sui consumi delle città C40.

Per questo gli autori suggeriscono la riduzione di nuovi acquisti in abbigliamento per ridurre le emissioni di carbonio, ma certamente non impone di indossare uniformi, non obbliga alla scelta vegana né dichiara l’abolizione della moda nel 2030.

Conclusioni

Il WEF non ha alcuna attinenza con il rapporto pubblicato da Arup Group, e tanto meno il documento impone l’uniforme entro il 2030, l’abolizione della moda e la scelta vegana. Si tratta, semplicemente, di una serie di misure consigliate per ridurre le emissioni.

