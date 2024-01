La voce di oggi verte su Johnny Dorelli morto: diamoci un taglio

Bisogna analizzare la voce di oggi che verte su Johnny Dorelli morto. Da qualche ora sta circolando su Youtube un video in cui si parla di Johnny Dorelli morto. Una notizia che qualcuno ha voluto diffondere anche su altri canali, come quelli social, ma che risulta essere ovviamente falsa. Il cantante, sicuramente non più giovanissimo, non è assolutamente morto, ma purtroppo molti utenti stanno credendo a tale notizia.

Riscontri sulla voce di oggi verte riguardante Johnny Dorelli morto: facciamola finita una volta per tutte

Vicenda che ha analogie con quella di Gigi Pescheria, trattata lo scorso fine settimana. Sono infatti tanti i commenti commossi da parte di chi ha avuto modo di conoscere la sua arte, con messaggi di cordoglio nei confronti della famiglia. In molti sono quindi caduti nella trappola di questa fake news su Johnny Dorelli morto, ma come sempre in questi casi è prima opportuno accertarsi della fonte della notizia e poi pensare di condividerla.

Come accade infatti nella maggior parte delle news che riguardano la scomparsa di personaggi famosi, se la notizia non è riportata dai tg nazionali, inevitabilmente risulta essere falsa. Nessun organo di stampa competente ha riportato la notizia di Johnny Dorelli morto e questo deve immediatamente far capire come si stia parlando della solita bufala creata ad hoc per qualche interazione in più.

Di solito sono soprattutto i social come TikTok a diffondere video fake su personaggi più o meno conosciuti morti, questa volta la notizia di Johhny Dorelli morto è partita da un canale Youtube. In questo video vengono mostrate le immagini della carriera del cantante, ripercorrendo i momenti salienti della sua vita, fatta di tanti successi e di tanto amore per i tre figli avuti da tre donne diverse.

Sicuramente ha avuto modo di vivere una vita piena e soddisfacente, ma a 86 anni suonati Johnny Dorelli non ha intenzione di abbandonarla. Attenzione quindi a questa fake news che sta circolando in queste ultime ore sul web e sui social, non alimentatela con le consuete condivisioni, Johnny Dorelli sta bene e non è scomparso. Insomma, smettiamola con la voce di oggi su Johnny Dorelli morto.

