Ansia per le voci su Gigi Pescheria morto oggi: il personaggio TikTok è vivo

Un’altra bufala sta prendendo piede sui social in queste ore, visto che dalle segnalazioni pervenute al nostro team sembrerebbe autentica la voce che parla di Gigi pescheria morto. Come se non bastassero i medesimi rumors che in settimana hanno coinvolto Pino di Mare Fuori, come vi abbiamo riportato tramite un approfondimento a parte, questa volta bisogna focalizzarsi su un volto noto di TikTok. Il ragazzo, di origini napoletane, a quanto pare è vivo e vegeto per la felicità di chi ha iniziato a seguirlo in questi mesi.

Non c’è motivo di credere alle voci su Gigi Pescheria morto oggi: il personaggio TikTok sta bene ed è vivo

Quali sono i presupposti dai quali partire oggi? Senza girarci troppo intorno, possiamo etichettare come “immotivata” l’ansia di queste ore per le voci su Gigi Pescheria morto oggi. Già, perché il personaggio TikTok è vivo e sta bene, come ha avuto modo di annunciare in prima persona sui suoi social. Come spesso accade in queste circostanze, i rumors anno preso piede proprio all’interno di TikTok tramite utenti che evidentemente erano alla ricerca di fan e visibilità per far crescere il proprio canale.

La tendenza del momento vede la proliferazione di video con musica emotivamente coinvolgente, inserendo all’interno un banale testo che sembra annunciare la morte di personaggi più o meno famosi. Lo ribadiamo per l’ennesima volta: questi contenuti non possono rappresentare notizie autentiche, se non accompagnati da fonti autorevoli in grado di dare una parvenza di veridicità a quello che si dice o si scrive.

Insomma, ci sono tutti i motivi del mondo per non credere alle indiscrezioni su Gigi pescheria morto. Il giovane napoletano ha di recente aperto un ristorante e, probabilmente, questo ha creato disagi ad altre persone che hanno messo in giro una voce di cui avremmo fatto volentieri a meno.

