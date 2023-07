La vicenda di Fernanda Number Six al concerto di Harry Styles racconta fatti fuori controllo

Un trend social e poco più, in quanto la storia di Fernanda Number Six al concerto di Harry Styles con un biglietto falso evidenzia come alcuni aspetti siano fuori controllo tra i più giovani. Senza voler fare i boomer della situazione, solitamente trattando eventi del genere ci si sofferma sulla scaletta dell’artista di turno, come avvenuto pochi giorni fa con un altro articolo. Oggi 22 luglio, invece, è inevitabile focalizzarsi sull’evento di Campovolo, che come potete immaginare è uno dei più attesi di tutta l’estate.

Cosa sappiamo su Fernanda Number Six e sul suo biglietto verso il concerto di Harry Styles a Campovolo

Dire che sia vera o falsa la storia di Fernanda Number Six è impossibile. Dapprima la notorietà arrivata grazie al TG1, in quanto il servizio dell’inviato presente al concerto di Harry Styles ha mostrato proprio il momento in cui è stata chiamata all’appello di coloro che si sono presentati giorni prima a Campovolo, nel tentativo di ottenere posti vicini al palco in vista dell’appuntamento di questa sera. Subito meme e battute, con alcuni riferimenti anche alla sua presunta igiene personale.

Poi, in mattinata, proprio la ragazza ha alimentato il tutto. Già, perché da alcuni tweet di Fernanda Number Six sembrava effettivamente che la giovane non fosse abilitata all’accesso nell’area del concerto. Un biglietto falso l’avrebbe beffata, gettando benzina sul fuoco nei trend di Twitter. Che certo non avevano bisogno di altro materiale sul suo conto. Sempre nella mattinata di sabato, tuttavia, le rassicurazioni della diretta interessata, che ha fatto sapere di essere entrata.

Premesso che un primo controllo dei biglietti per eventi simili avvenga realmente già in queste ore, allo stato attuale non abbiamo modo di sapere se la vicenda di Fernanda Number Six sia del tutto vera o in parte romanzata. Tuttavia, il caos sulla gestione dei posti tra i fan di Harry Styles verso il concerto di questa sera è accertato, sperando che tutto si svolga senza alcun problema di ordine pubblico.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.