Indicazioni errate sulla scaletta dei Maneskin verso il concerto di Roma e Milano

Ci sono alcune informazioni non corrette che stanno girando sui social in merito alla scaletta dei Maneskin, soprattutto con lo sguardo rivolto al concerto di Roma e Milano. Le date, a detta di alcuni, potrebbero essere caratterizzate da esclusioni eccellenti nella lista di canzoni che i fan potranno godersi. Appuntamenti che faranno registrare un grosso seguito e che, di conseguenza, generano confronti e discussioni già oggi 17 luglio.

Tutte le indicazioni del caso sulla scaletta dei Maneskin verso il concerto di Roma e Milano a luglio 2023

Dopo aver parlato della band per alcune bufale che sono andate ben oltre il palco, come potrete notare tramite uno degli ultimi articoli a tema pubblicati sul loro conto, questo lunedì tocca concentrarsi dunque su altri aspetti. Già, perché chi non si perderà il doppio concerto di Milano e Roma vuole capire come andranno le cose sul versante della scaletta dei Maneskin. A tal proposito, viene in nostro soccorso quanto riscontrato ieri 16 luglio a Trieste, con un elenco molto preciso:

1. DON’T WANNA SLEEP

2. GOSSIP

3. ZITTI E BUONI

4. Chosen

5. OWN MY MIND

6. SUPERMODEL

7. Le parole lontane

8. BABY SAID

9. BLA BLA BLA

10. Beggin’ (The Four Seasons cover)

11. IN NOME DEL PADRE

12. FOR YOUR LOVE

13. CORALINE

14. GASOLINE

15. TIMEZONE

16. I WANNA BE YOUR SLAVE

17. Torna a casa

18. VENT’ANNI

19. LA FINE

20. MARK CHAPMAN

21. MAMMAMIA

22. KOOL KIDS

23. THE LONELIEST

24. I WANNA BE YOUR SLAVE

Va detto che, soprattutto sui social, sono state diffuse in modo più o meno volontario (impossibile sparare sentenze sotto questo punto di vista) alcune sentenze sulla scaletta dei Maneskin totalmente sbagliate. Al momento, il riferimento per tutti è la lista appena riportata. Dunque, ora dovremmo avere le idee più chiare sulla scaletta dei Maneskin, soprattutto in relazione ai coloro che hanno già acquistato il biglietto per il concerto di Roma, o quello di Milano. Del resto, siamo ad un passo da uno degli eventi più attesi di tutta l’estate.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.