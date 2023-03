Sembrano in festa diversi utenti che non hanno mai apprezzato particolarmente Victoria dei Maneskin e, più in generale, la band di cui fa parte. Già, perché da alcune ore girano di nuovo sui social alcuni post che sembrano preannunciare la rottura definitiva della band. Un po’ come avvenuto non molto fa, come si può notare dalle nostre smentite di rito, bisogna evidenziare come i suddetti contenuti che ciclicamente prendono piede soprattutto su Facebook, siano totalmente privi di fondamento.

Di nuovo chiarimenti su Victoria dei Maneskin che lascia la band per gelosia

Per farvela breve, le indiscrezioni odierne sono diverse da quelle analizzate di recente dai vari siti specializzati. Già, perchè stavolta si parla semplicemente di Victoria dei Maneskin che lascia il gruppo e non di scioglimento definitivo della band. Alla base della decisione (del tutto inventata da qualcuno che evidentemente non ha nulla di meglio da fare), ci sarebbe un attacco di gelosia nei confronti di Damiano e della sua fidanzata Giorgia Soleri. Con quest’ultima ora impegnata nel progetto Pechino Express.

Insomma, si insinua che Victoria dei Maneskin non possa più sopportare l’idea di far parte della band, mentre Damiano risulti impegnato nella sua relazione. Da tempo si vocifera che tra i due ci sia qualcosa, ma non esiste alcuna fonte autorevole o uno scatto dimostativo con cui sia stato possibile alimentare l’indiscrezione. A maggior ragione, se pensiamo che ad oggi la chitarrista pare non abbia la minima intenzione di lasciare il gruppo con il quale ha vinto il Festival di Sanremo poco più di due anni fa.

Dunque, proviamo ad archiviare una volta per tutte i rumors secondo cui ci sarebbe il rischio di imbattersi nella clamorosa decisione da parte di Victoria dei Maneskin, propensa a lasciare il gruppo per gelosia verso Damiano e Giorgia Soleri. La voce è totalmente priva di fonti.

