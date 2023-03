I Maneskin si sciolgono e salta il concerto di Bologna: bufale a ripetizione oggi

Sta tornando alla ribalta una vecchia bufala relativa ai Maneskin, visto che secondo alcuni post apparsi sui social negli ultimi giorni il gruppo sarebbe sul punto di spaccarsi. Insomma, si sciolgono con la prospettiva concreta che il concerto di Bologna previsto oggi 16 marzo possa saltare. Qualcuno, non contento, aggiunge ulteriore pepe alla vicenda, affermando che la decisione sarebbe frutto del rapporto troppo stretto tra Damiano e Victoria. Inutile dire che la notizia sia totalmente priva di fonti.

Voci secondo cui i Maneskin si sciolgono e salta il concerto di Bologna: bufale senza sosta oggi

Del resto, non è certo la prima volta che andiamo incontro a fake news sul gruppo in questione a poche ore da un concerto, come abbiamo avuto modo di constatare in passato tramite altri articoli. Evidentemente, qualcuno si diverte a fare allarmismo, con relativa preoccupazione dei tanti fan che si stanno dirigendo a Bologna per ascoltare dal vivo la band che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2021. Necessario, insomma, chiarire alcuni concetti importanti per tutti, anche in termini di ordine pubblico.

L’annuncio sui Maneskin che si sciolgono è in tutto e per tutto una bufala, con chiarimenti doverosi in vista del concerto di Bologna in programma questa sera. Il gossip è tutt’altro tema e, al netto delle indiscrezioni sulla possibile seprazione tra Damiano e Giorgia Soleri, la cosa fondamentale è smontare la tesi relativa al gruppo sul punto di spaccarsi in modo definitivo. I post che vedete sui social, lo ribadiamo per l’ennesima volta, non rappresentano una notizia.

Insomma, mettiamo da parte una volta per tutte le indiscrezioni secondo cui i Maneskin si sciolgono, a causa di questioni “rosa” legate a Damiano e Victoria. Il gruppo è più compatto che mai ed il concerto di Bologna si terrà regolarmente questa sera, come da programma del resto.

