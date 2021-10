La verità del prof. Sassaroli sul Covid-19 finalmente svelata: stoccata ai negazionisti e ai no-vax

Avere un parere del prof. Sassaroli sul Covid-19 costa tantissimo, per questo abbiamo dovuto dare fondo ai denari percepiti in tanti anni dalle ONG, dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle, dalla Lega, da Fratelli D’Italia, dalla lobby dei migranti, degli omosessuali, delle penne scomparse quando servivano, della schiumetta agli angoli della bocca di chi ci ha messo in imbarazzo e disagio (e no, non è Rosario Muniz)… insomma, ci siamo svenati. Dall’esplosione della pandemia abbiamo assistito ai più disparati interventi di virologi che letteralmente bucavano lo schermo e i social, ma mancava lui. Per avere la verità su tutto abbiamo contattato Big Pharma su WhatsApp, e siamo stati minacciati: “Se con Sassaroli volete parlare, ai nostri fondi dovrete rinunciare e 500k euro ci dovete versare“. Abbiamo accettato. Oggi possiamo dire con orgoglio che il prof. Sassaroli ci ha risposto, e vi riportiamo la sua verità.

Vi riportiamo il testo della mail di Sassaroli:

Prof. Sassaroli

Virologo di fama mondiale, specializzato in antaniologia pandemica applicata al covid19. Si tratta di un virus apparentemente di tipo convenzionale, che cela però una marcata propensione per le zone prossimali e distali dei substrati dell’emicentro pelvico. Quindi, dopo un’accurata analisi della sintomatologia endogena e periferica e alla luce delle disquisizioni concentriche poste in essere, posso affermare con assoluta certezza che nessuno ci ha capito un ca**o.

Per chi non lo sapesse, per antaniologia si intende quel ramo della medicina specializzato nella cura dei fandi, ovvero quei virus che intaccano le ghiandole fane collocate nella zona distofana nei soggetti maschili, antofana nei soggetti femminili. Inoltre, per emicentro pelvico si intende l’animaccia vostra che ogni volta che passo per Porta Maggiore c’è una congestione di traffico tale che per andare a San Vigilio di Marebbe faccio prima a piedi, faccio.

Scusate, era l’emozione. Ora che abbiamo la verità del prof. Sassaroli sul Covid-19, cari amicici no-vax e negazionisti, è ora che andiate in Canossa con il capo cosparso di Cenere, che è un grande pezzo dei Marlene Kuntz.

Per chi non lo avesse capito, abbiamo scherzato. Il prof. Sassaroli non esiste, è un personaggio interpretato da Adolfo Celi nella trilogia di Amici Miei. Il traffico a Roma, invece, esiste e chi lo nega ha una vita molto triste.

